Kenji Cabrera la rompe en entrenamientos y Vancouver Whitecaps lo presume: "Primeros toques..."

Kenji Cabera es el nuevo 'Embajador Criollo' en el extranjero. El atacante peruano fue anunciado hace algunas semanas como el flamante fichaje del Vancouver Whitecaps de la MLS y no esperó mucho tiempo para demostrar sus capacidades con el balón e impresionando a todos en el conjunto canadiense.

El exjugador de Melgar se unió recientemente al cuadro de 'The Village' y este lunes realizó su primer entrenamiento en el predio del equipo, donde tuvo la oportunidad de realizar ejercicios de definición y trabajos en espacios reducidos, destacando para sorpresa del cuerpo técnico encabezado por Jesper Sørensen.

Video: Vancouver Whitecaps

Los 'Caps' siguieron de cerca la performance del futbolista de 22 años y no dudaron en subir sus mejores jugadas a través de un video en sus cuentas oficiales, donde se rindieron ante las habilidades del 'Ninja'. "Los primeros toques de Kenji. Juntos nos atrevemos", fue el mensaje que publicó el club en redes sociales.

Kenji Cabrera se mostró feliz por llegar a Vancouver Whitecaps

En sus primeras declaraciones a su llegada a Canadá, Cabrera Nakamura no ocultó su alegría por ser jugador de Vancouver Whitecaps y prometió darse íntegro en busca de lograr los objetivos trazados por el equipo. "Me siento muy feliz de unirme a este gran club y quiero darlo todo en la cancha cada vez que me pongo la camiseta. Nos vemos pronto en BC Place", declaró.

¿Cuándo podría debutar Kenji Cabrera con Vancouver Whitecaps?

Tras tener su primera sesión de entrenamientos, el habilidoso extremo izquierdo peruano-japonés podría tener la oportunidad de estrenarse con su nuevo equipo este fin de semana, más precisamente el domingo 17 de agosto frente a Houston Dynamo en condición de local por la fecha 27 de la Conferencia Oeste de la MLS 2025.

Kenji Cabrera podría debutar con camiseta de Vancouver Whitecaps este sábado ante Houston Dynamo por la MLS. Foto: FBC Melgar

Kenji Cabrera usará el dorsal 17 en Vancouver Whitecaps

Además de mostrar su desempeño en cancha, Vancouver Whitecaps reveló sin querer un detalle que no pasó desapercibido ya que Kenji Cabrera utilizará a partir de ahora la camiseta número 17 con el conjunto 'White and Blue'.