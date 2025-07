Kenji Cabrera dejaría Melgar para firmar por destacado equipo de la MLS: "Todo acordado"

Kenji Cabrera es uno de los jugadores más habilidosos de la Liga 1 y ha destacado como una de las principales figuras de Melgar en las últimas temporadas. Su buen rendimiento, tanto a nivel local como en la Copa Sudamericana, además de sus llamados a la selección peruana, han despertado el interés de un importante club de la MLS y estaría cerca de dar el gran salto al fútbol internacional.

Kenji Cabrera firmarúa por destacado equipo de la MLS

Según informó el periodista deportivo David Chávez, el talento del peruano-japonés lo ha llevado a despertar la atención de uno de los clubes protagonistas de la MLS: Vancouver Whitecaps y tendría todo definido para poder vivir su primera experiencia en el extranjero.

"Kenji Cabrera tiene todo acordado para continuar su carrera en la MLS, su próximo destino será el Vancouver Whitecaps", publicó el periodista de Movistar Deportes en su cuenta personal de 'X'.

Kenji Cabrera firmaría por Vancouver Whitecaps de la MLS.

Esta noticia es un duro golpe deportivo para Melgar, pues perderán a una de sus principales figuras de afrontar el Torneo Clausura 2025. No obstante, también será una gran operación económica y podría dejar un gran suma de dinero en el club.

Números de Kenji Cabrera con Melgar

Desde su aparición en 2021, Kenji Cabrera ha sido una de los jugadores más prometedores del fútbol peruano y rápidamente se fue ganando un lugar en el once titular de Melgar. No obstante, no fue hasta esta temporada cuando finalmente logró desatar todo su potencial

En lo que va de la temporada, el peruano-japonés ha logrado disputar 26 partidos con la camiseta del 'Dominó', donde ha sumado aproximadamente 2140 minutos y ha logrado contribuir con 9 goles y 4 asistencias. Donde se recuerda especialmente sus actuaciones en la Conmebol Libertadores y Sudamericana.

¿Cuánto vale Kenji Cabrera?

Gracias a su gran rendimiento, el valor de mercado de Kenji Cabrera ha ido en aumento constante con el paso del tiempo. Actualmente, el atacante está valorizado en 1,6 millones de euros, según Transfermarkt. Esta cifra no solo lo posiciona como el jugador más valioso de Melgar, sino que también lo ubica como el tercero mejor valorizado de toda la Liga 1.