Partidos de hoy, lunes 25 de agosto: programación, horarios y dónde ver
Programación completa de los partidos que se realizarán hoy lunes 25 de agosto. Hay acción en las principales ligas de Europa como la Premier y LaLiga. También juega River Plate.
Te presentamos la programación completa de los partidos que se desarrollarán HOY lunes 25 de agosto. Tenemos acción en LaLiga de España, Serie A, Premier League. Además, en Sudamérica hay compromisos que prometen cautivar a los hinchas.
Partidos de hoy por LaLiga EA Sports
|Horarios
|Partidos
|Canales
|12:30
|Athletic Club vs Rayo Vallecano
|DirecTV Sports
|14:30
|Sevilla vs. Getafe
|ESPN 4
Partidos de hoy por la Premier League
|Hora
|Partido
|Canal
|14:00
|Newcastle vs. Liverpool
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Serie A
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:30
|Udinese vs Verona
|ESPN 4
|13:45
|Inter vs Torino
|ESPN
Partidos de hoy por la Liga Profesional de Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:00
|Deportivo Riestra vs. Sarmiento
|TyC Sports y Bet365
|15:00
|Godoy Cruz vs. Vélez Sarsfield
|TyC Sports y Bet365
|17:00
|Belgrano vs. Central Córdoba
|TyC Sports y Bet365
|17:15
|Estudiantes vs. Aldosivi
|TyC Sports y Bet365
|19:15
|Lanús vs. River Plate
|TyC Sports, ESPN y Bet365
Partidos de hoy por el Brasileirao
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Palmeiras vs Sport Recife
|Fanatiz
|19:00
|Flamengo vs Vitória
|Claro TV+
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Hora
|Partido
|Canal
|18:00
|Boyacá Chicó vs. Deportivo Cali
|RCN Nuestra Tele
Partidos de hoy por la Liga Pro
|Hora
|Partido
|Canal
|19:00
|Orenese vs. Delfín
|Canal del Fúbtol y Zapping
Horarios de acuerdo al territorio peruano.
No olvides revisar tu agenda deportiva
