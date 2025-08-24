0
Partidos de hoy, lunes 25 de agosto: programación, horarios y dónde ver

Programación completa de los partidos que se realizarán hoy lunes 25 de agosto. Hay acción en las principales ligas de Europa como la Premier y LaLiga. También juega River Plate.

Jesús Yupanqui
Programación de los partidos de hoy lunes 25 de agosto
Programación de los partidos de hoy lunes 25 de agosto | Composición Líbero
Te presentamos la programación completa de los partidos que se desarrollarán HOY lunes 25 de agosto. Tenemos acción en LaLiga de España, Serie A, Premier League. Además, en Sudamérica hay compromisos que prometen cautivar a los hinchas.

Lanús vs. River Plate EN VIVO por la Liga Argentina.

Partidos de hoy por LaLiga EA Sports

HorariosPartidosCanales
12:30Athletic Club vs Rayo VallecanoDirecTV Sports
14:30Sevilla vs. GetafeESPN 4

Partidos de hoy por la Premier League

HoraPartidoCanal
14:00Newcastle vs. LiverpoolDisney Plus

Partidos de hoy por la Serie A

HorariosPartidosCanales
11:30Udinese vs VeronaESPN 4
13:45Inter vs TorinoESPN

Partidos de hoy por la Liga Profesional de Argentina

HorariosPartidosCanales
13:00Deportivo Riestra vs. SarmientoTyC Sports y Bet365
15:00Godoy Cruz vs. Vélez SarsfieldTyC Sports y Bet365
17:00Belgrano vs. Central CórdobaTyC Sports y Bet365
17:15Estudiantes vs. AldosiviTyC Sports y Bet365
19:15Lanús vs. River PlateTyC Sports, ESPN y Bet365

Partidos de hoy por el Brasileirao

HorariosPartidosCanales
17:00Palmeiras vs Sport RecifeFanatiz
19:00Flamengo vs VitóriaClaro TV+

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

HoraPartidoCanal
18:00Boyacá Chicó vs. Deportivo CaliRCN Nuestra Tele

Partidos de hoy por la Liga Pro

HoraPartidoCanal
19:00Orenese vs. DelfínCanal del Fúbtol y Zapping

Horarios de acuerdo al territorio peruano.

