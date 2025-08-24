- Hoy:
Lanús vs. River Plate EN VIVO vía ESPN: hora y dónde ver la Liga Porfesional Argentina
Mira la transmisión del partido Lanús vs. River Plate por la fecha número 6 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina, este lunes 25 de agosto.
En el Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, se enfrentan Lanús vs. River Plate por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025, este lunes 25 de agosto desde las 19.15 horas de Perú y 21.15 de Argentina. La transmisión del partido será mediante la señal de ESPN y a continuación te brindamos todos los detalles para que lo disfrutes.
Los locales marchan quintos en la tabla de posiciones del Grupo B con 9 unidades y vienen de vencer 2-1 a Gimnasia y Esgrima de La Plata por 2-1, en condición de visitante. Asimismo, a nivel internacional, el 'Granate' logró clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras derrotar por penales a Central Córdoba, luego de haber igualado 1-1 en el global.
Por su parte, el 'Millonario' es el líder de la zona con 11 puntos y es uno de los únicos tres invictos que quedan en la Liga Profesional de Argentina, mientras que en la Copa Libertadores logró acceder a los cuartos de final luego de vencer por penales a Libertad de Paraguay en el Estadio Monumental de Buenos Aires, tras igualar 1-1 en los 180 minutos reglamentarios.River Plate avanzó en la Copa Libertadores.
Lanús vs. River Plate: horarios del partido
Te brindamos los diferentes horarios dependiendo tu país de residencia:
- México y Costa Rica: 18.15 horas
- Perú, Ecuador y Colombia: 19.15 horas
- Chile, Bolivia y Venezuela: 20.15horas
- Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 21.15 horas
¿Dónde ver EN VIVO Lanús vs. River Plate?
La transmisión del partido entre Lanús vs. River Plate por la fecha 6 de la Liga Profesional estará a cargo de TNT Sports para toda Argentina, mientras que en el resto de Sudamérica se podrá ver el duelo vía ESPN y Disney Plus, este último si cuentas con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming.
Lanús vs. River Plate: posibles alineaciones
- Lanús: Nahuel Losada; Sasha Marcich, José María Canale, Carlos Izquierdoz, Armando Méndez; Franco Watson, Agustín Cardozo, Dylan Aquino, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
- River Plate: Jeremías Ledesma; Milton Casco, Rivero, Juan Carlos Portillo, Gonzalo Montiel; Ignacio Fernández, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño; Facundo Colidio, Miguel Borja y Juan Fernando Quintero. DT: Marcelo Gallardo.
Lanús: últimos partidos
Estos son los últimos cinco partidos de Lanús:
- Lanús 1-0 Central Córdoba | Copa Sudamericana
- Gimnasia 1-2 Lanús | Liga Profesional
- Central Córdoba 1-0 Lanús | Copa Sudamericana
- Lanús 1-0 Talleres | Liga Profesional
- Lanús 2-0 Huracán | Copa Argentina
River Plate: últimos partidos
Estos son los últimos cinco duelos de River Plate:
- River Plate 1-1 Libertad | Copa Libertadores
- River Plate 4-2 Godoy Cruz | Liga Profesional
- Libertad 0-0 River Plate | Copa Libertadores
- Independiente 0-0 River Plate | Liga Profesional
- San Martín 0-3 River Plate | Copa Argentina
¿En qué estadio juega Lanús vs. River Plate?
El partido de la Liga Profesional se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, ubicado en la ciudad de Lanús, provincia de Buenos Aires, Argentina. Este recinto deportivo tiene la capacidad para albergar hasta 47.090 espectadores en sus tribunas.
