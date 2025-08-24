Lanús vs. River Plate EN VIVO vía ESPN: hora y dónde ver la Liga Porfesional Argentina

En el Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, se enfrentan Lanús vs. River Plate por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025, este lunes 25 de agosto desde las 19.15 horas de Perú y 21.15 de Argentina. La transmisión del partido será mediante la señal de ESPN y a continuación te brindamos todos los detalles para que lo disfrutes.

Los locales marchan quintos en la tabla de posiciones del Grupo B con 9 unidades y vienen de vencer 2-1 a Gimnasia y Esgrima de La Plata por 2-1, en condición de visitante. Asimismo, a nivel internacional, el 'Granate' logró clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras derrotar por penales a Central Córdoba, luego de haber igualado 1-1 en el global.

Por su parte, el 'Millonario' es el líder de la zona con 11 puntos y es uno de los únicos tres invictos que quedan en la Liga Profesional de Argentina, mientras que en la Copa Libertadores logró acceder a los cuartos de final luego de vencer por penales a Libertad de Paraguay en el Estadio Monumental de Buenos Aires, tras igualar 1-1 en los 180 minutos reglamentarios.

River Plate avanzó en la Copa Libertadores.

Lanús vs. River Plate: horarios del partido

Te brindamos los diferentes horarios dependiendo tu país de residencia:

México y Costa Rica: 18.15 horas

Perú, Ecuador y Colombia: 19.15 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 20.15horas

Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 21.15 horas

¿Dónde ver EN VIVO Lanús vs. River Plate?

La transmisión del partido entre Lanús vs. River Plate por la fecha 6 de la Liga Profesional estará a cargo de TNT Sports para toda Argentina, mientras que en el resto de Sudamérica se podrá ver el duelo vía ESPN y Disney Plus, este último si cuentas con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming.

Lanús vs. River Plate: posibles alineaciones

Lanús: Nahuel Losada; Sasha Marcich, José María Canale, Carlos Izquierdoz, Armando Méndez; Franco Watson, Agustín Cardozo, Dylan Aquino, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; y Rodrigo Castillo. DT : Mauricio Pellegrino.

Nahuel Losada; Sasha Marcich, José María Canale, Carlos Izquierdoz, Armando Méndez; Franco Watson, Agustín Cardozo, Dylan Aquino, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; y Rodrigo Castillo. : Mauricio Pellegrino. River Plate: Jeremías Ledesma; Milton Casco, Rivero, Juan Carlos Portillo, Gonzalo Montiel; Ignacio Fernández, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño; Facundo Colidio, Miguel Borja y Juan Fernando Quintero. DT: Marcelo Gallardo.

Lanús: últimos partidos

Estos son los últimos cinco partidos de Lanús:

Lanús 1-0 Central Córdoba | Copa Sudamericana

Gimnasia 1-2 Lanús | Liga Profesional

Central Córdoba 1-0 Lanús | Copa Sudamericana

Lanús 1-0 Talleres | Liga Profesional

Lanús 2-0 Huracán | Copa Argentina

River Plate: últimos partidos

Estos son los últimos cinco duelos de River Plate:

River Plate 1-1 Libertad | Copa Libertadores

River Plate 4-2 Godoy Cruz | Liga Profesional

Libertad 0-0 River Plate | Copa Libertadores

Independiente 0-0 River Plate | Liga Profesional

San Martín 0-3 River Plate | Copa Argentina

¿En qué estadio juega Lanús vs. River Plate?

El partido de la Liga Profesional se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, ubicado en la ciudad de Lanús, provincia de Buenos Aires, Argentina. Este recinto deportivo tiene la capacidad para albergar hasta 47.090 espectadores en sus tribunas.