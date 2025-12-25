Alfonso Barco reveló detalles de su complicada estadía en Emelec: "Los problemas"

Alfonso 'Fonchi' Barco ha tenido una temporada con continuidad en el extranjero. Primero con el Defensor Sporting en Uruguay y luego en Emelec de Ecuador. Empezó a destacar en su nuevo club, pero problemas que escapaban de sus manos lo obligaron a pedir su salida y ahora contó un poco sobre la situación que se vive.

"Rescindí mi contrato con Emelec. Creo que se han podido enterar de los problemas que atraviesa el club. A mí me sorprendió, porque es una institución muy linda, con una hinchada de mucho arraigo. Sin embargo, a nivel institucional tiene muchos problemas, y consideré que lo mejor era salir para poder seguir creciendo" ", confesó 'Fonchi' para Exitosa Deportes. El volante terminó siguiendo los pasos de Christian Cueva, quién también dejó el club eléctrico por falta de pagos.

Se comentó que podría ser una opción para Universitario de Deportes, ya que su papá está a cargo de la gerencia deportivo. Sin embargo, el mismo Barco confesó que para evitar malos entendidos buscará continuar su carrera en otro equipo del extranjero. Lo ideal para el volante es cerrar algún trato antes del fin del 2025.

Barco no jugará en Universitario

No lo querían por su bajo rendimiento y terminó saliendo del club hace unos años para jugar en el extranjero. Alfonso Barco es un ejemplo de superación increíble, hasta campeón ha sido en Uruguay. Ya en su momento tendrá la oportunidad de volver, por ahora él quiere seguir en el extranjero. Es de conocimiento público que es hincha crema.

Hay posibilidad de volver a la Liga 1

"Todavía no tengo nada concreto. Estoy esperando que aparezca una buena oportunidad para seguir creciendo", señaló 'Fonchi'. Seguro que alguna otra oferta de la Liga 1 va a tener. Si no consigue algo interesante, no tendrá otra opción que volver al Perú para buscar mantener su nivel y tentar la posibilidad de volver a salir al exterior.