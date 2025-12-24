La fuerte razón por la que Javier Rabanal dejó el Perú tras firmar por Universitario

Universitario de Deportes presentó a Javier Rabanal como su nuevo entrenador en reemplazo de Jorge Fossati con el objetivo de lograr el tetracampeonato y llegar lejos en la Copa Libertadores 2026. En medio del mercado de pases, y a poco de terminar el 2025, una situación captó la atención de la hinchada merengue.

Vale mencionar que el flamante técnico de la ‘U’ llegó procedente de Independiente del Valle de Ecuador donde dejó una importante huella. Ahora, espera seguir por el mismo camino y lograr con el cuadro de Ate la meta que se volverá cada vez más dura por el nivel que mostrarán los demás equipos.

Javier Rabanal llegó al Perú para firmar por Universitario

Después de su presentación en conferencia de prensa, y a vísperas de la Navidad, el entrenador español dejó el Perú. ¿Cuál es la razón? Y es que el flamante técnico crema regresó a su país para pasar las fiestas de fin de año, y los primeros días de enero estará de vuelta para iniciar con la pretemporada en la ‘U’.

(Video: Deportes TV Canaria)

“Es un club que nos gusta mucho, tres veces seguidas han sido campeones ahora. Son 29 ligas ganadas en total, y es un equipo que está en una dinámica ganadora y que te llama y tiene un estadio de 80 mil personas, tampoco te lo puedes pensar”, dijo Javier Rabanal a las cámaras de Deportes TV Canaria al llegar a España.

Con el estratega europeo, Universitario iniciará así una nueva historia en el 2026, donde tiene la meta muy clara que es mantenerse por el camino del triunfo, iniciando la campaña como el principal candidato a conquistar el título nacional.

Trayectoria de Javier Rabanal

La trayectoria de Javier Rabanal inició en 1998 dirigiendo fútbol femenino en categorías regionales en España. Llegó a Willem II de los Países Bajos en 2019 donde fue técnico del equipo Sub 19. Entre los años 2022 y 2023 fue parte del cuerpo técnico de Ruud van Nistelrooy en el PSV Eindhoven, logrando la Copa y la Supercopa de los Países Bajos, lo que fortaleció su visión táctica.

Su carrera como entrenador siguió en Ecuador con el equipo de Independiente Juniors, consiguiendo el cuarto puesto en la serie B del 2024. Ascendió al primer equipo de Independiente del Valle, consiguiendo buenos resultados como el campeonato nacional y las semifinales de la Copa Sudamericana.