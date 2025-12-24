Prensa ecuatoriana destapó el "gran pecado" de Rabanal, nuevo DT de la 'U': "Eso a veces cae mal"

Inició la era Javier Rabanal en Ate. El entrenador español fue presentado de manera oficial en Universitario de Deportes para la temporada 2026, año en el que el equipo crema tendrá el duro reto de luchar por ser tetracampeón nacional de la Liga 1, asimismo, tratar de avanzar lo más lejos posible en la fase de grupos de la Copa Libertadores. En esa línea, desde Ecuador analizaron la campaña del DT extranjero con el 'Matagigantes'.

Periodista ecuatoriano reveló el "gran pecado" de Javier Rabanal

Durante el programa 'La Banda' que se transmite por El Canal del Fútbol, el periodista ecuatoriano Joaquín Saavedra señaló que uno de los defectos del estratega de 46 años es muchas veces ser bastante "frontal" ante los demás; escenario que en algunos casos puede generar diversas reacciones en los futbolistas.

"El gran pecado del exentrenador de Independiente del Valle es ser honesto, frontal, no guardarse nada. Ir directo y de frente, no acomodar las cosas. Eso a veces cae mal. Te dice que eres malo, que jugaste mal, a algunos les cae mal. Quieren que se lo digan más bonito, que le acomoden las cosas. Que si no estás entrenando bien, que si no te cuidas, no gusta", sostuvo.

(Video: El Canal del Fútbol)

Javier Rabanal ilusionado tras su llegada a Universitario

En su primera rueda de prensa con Universitario de Deportes, Javier Rabanal aseguró que buscará "adaptarse" al trabajo que tuvieron sus antecesores, para garantizar la continuidad del proyecto deportivo 2026. Además, resaltó que tendrá el objetivo de que su equipo sea protagonista a nivel local e internacional.

"Iré basándome a lo que hicieron anteriormente los otros entrenadores. Es más añadir que cambiar. Nos iremos adaptando para entre todos ser más competitivos", expresó a los medios de comunicación.

Javier Rabanal es el flamante DT de Universitario

Finalmente, Rabanal Hernández fue tajante respecto a su labor con las jóvenes promesas del club. "Tengo que darles mi experiencia y cariño, pero no le regalo nada a nadie en formativas. Estoy seguro que habrá talento que se irá ganando espacio", concluyó.