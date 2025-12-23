Universitario oficializó a Caín Fara como su primer refuerzo para el 2026: "Ya es crema"

Universitario de Deportes no se queda atrás y luego de oficializar algunas salidas, finalmente se conoció la llegada de su primer futbolista para buscar el tetracampeonato y llegar lejos en la Copa Libertadores 2026. De esta manera, el club utilizó sus redes sociales para anunciar la incorporación de Caín Fara.

La ‘U’ es consciente que la lucha por el título nacional será más complicada esta vez, debido a que los diferentes clubes buscarán quitarle la corona con sus nuevos fichajes. Por ello, y luego de la presentación del entrenador Javier Rabanal, sorprendió a su hinchada con un flamante fichaje.

Universitario de Deportes se arma para la temporada 2026

“Caín Fara ya es crema. El ‘Faraón’ se une a las filas del más campeón del Perú. ¡Con garra, fuerza y actitud!”, escribió Universitario en su reciente publicación vía redes sociales, generando diversas reacciones en los aficionados que esperan que el jugador pueda dar la talla en la campaña.

Cabe mencionar que el futbolista argentino de 31 años se desempeña como marcador central. Jugó los dos últimos años en el Atlanta de la Primera B Nacional (Segunda División) de su país, sin anotar goles ni asistencias. Recibió 9 tarjetas amarillas y 1 cartulina roja.

Así presentó Universitario a Caín Fara

Caín Fara llegará al conjunto merengue para ganarse un lugar en el titularato donde se encuentran Williams Riveros, Aldo Corzo, Anderson Santamaría y Matías Di Benedetto alternando en los compromisos, tanto a nivel local como internacional.

Caín Fara: clubes en los que jugó