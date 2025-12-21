- Hoy:
Los poderosos equipos que evitará Universitario al quedar en el bombo 2 de Copa Libertadores
¡Atención! Universitario de Deportes ya conoce a los rivales al quedar en el bombo 2 de la Copa Libertadores 2026. ¿Quiénes lo integran?
Universitario de Deportes cerró el 2025 con el tricampeonato del fútbol peruano para alegría de sus hinchas. Ahora, se enfoca en la temporada 2026 donde buscará el ‘Tetra’ y llegar lejos en la Copa Libertadores. Precisamente, los aficionados cremas conocieron una importante noticia sobre el torneo de la Conmebol.
Y es que con la definición de los últimos clubes clasificados a la fase de grupos, ya se puede ver una imagen más clara de cómo será el sorteo que se realizará en marzo. El cuadro merengue, que terminó como Perú 1 al ser campeón, quedó definido en el bombo 2, mientras Cusco FC (Perú 2) en el bombo 4.
Bombos de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026
- Bombo 1: Flamengo, Palmeiras, Boca Juniors, Peñarol, Nacional, LDU, Fluminense, IDV.
- Bombo 2: Libertad, Estudiantes, Cerro Porteño, Lanús, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro, Universitario.
- Bombo 3: Junior, Universidad Católica de Chile, Rosario Central, Independiente Santa Fe, Always Ready, Coquimbo Unido, Deportivo La Guaira, Cusco FC:
- Bombo 4: Universidad Central, Platense, Independiente Rivadavia, Mirassol.
Cabe mencionar que los bombos se van conformando de acuerdo al ranking de la Conmebol. La ‘U’ terminó en el puesto 32, siendo el último equipo que se mete al bombo 2 superando a Junior de Barranquilla que se quedó en el bombo 3. De esta manera se podría tener una idea de los clubes a los que puede enfrentar.
Universitario de Deportes comparte el bombo junto a Libertad (Paraguay), Estudiantes de La Plata (Argentina), Cerro Porteño (Paraguay), Lanús (Argentina), Corinthians (Brasil), Bolívar (Bolivia) y Cruzeiro /Brasil).
