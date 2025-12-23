0

Universitario se refuerza con ex Colo Colo de Chile para el 2026: "¡Vamos con garra!"

El club Universitario de Deportes confirmó la llegada de una ex figura de Colo Colo de Chile para luchar por el título en la temporada 2026.

Universitario de Deportes se refuerza con figura extranjera.
Universitario de Deportes se refuerza con figura extranjera.
La temporada 2026 se acerca y en Universitario ya comenzaron a planificar lo que será este año, tanto en el primer equipo, la Liga Femenina y demás categorías. En ese sentido, buscan sumar los mejores elementos en el plantel con el objetivo de conquistar el título nacional, además de hacer un buen torneo internacional.

Universitario de Deportes tiene a su primer refuerzo del 2026.

De esta manera, confirmó la contratación de una exfigura de Colo Colo de Chile para ser parte del equipo en busca de conseguir la meta. Como era de esperarse, generó diversas reacciones en los hinchas cremas que esperan que las incorporaciones puedan dar la talla a lo largo de la campaña.

Universitario reveló a su flamante incorporación del 2026 

“¡Bienvenido, profe! Carlos Véliz, entrenador chileno con amplia experiencia y palmarés en su país, será el encargado de guiar a nuestras Leonas en la siguiente temporada. ¡Vamos con garra!”, dio a conocer Universitario de Deportes en su reciente publicación vía redes sociales.

Carlos Véliz

Universitario presentó así a Carlos Véliz

