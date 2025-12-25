0

Ex Universitario sorprende en el mercado tras ser anunciado por equipo de Liga 2: "Bienvenido"

Exfigura de Universitario sorprendió a los hinchas luego de sacudir el mercado y haber sido anunciado como nueva incorporación de equipo que buscará el ascenso en el 2026.

Angel Curo
Finalizó la temporada en el fútbol peruano y los clubes empezaron a moverse en el mercado para poder armar planteles altamente competitivos. En ese sentido una exfigura de Universitario de Deportes sorprendió a todos luego de haber llegado a un acuerdo y ser anunciado por un equipo de la Liga 2 por todo el 2026.

Ex Universitario fue anunciado por equipo de Liga 2

Una de las sorpresas en el mercado fue hecha por Alianza Universidad, quien luego de haber perdido la categoría decidió la salida de Roberto Mosquera. Por ello, en busca de poder rearmarse acaban de anunciar por todo lo alto la incorporación del DT Juan Carlos Bazalar, recordado por su etapa como jugador en Universitario.

El club hizo el anuncio oficial mediante sus canales oficiales, donde remarcaron la gran trayectoria que posee Bazalar, así como su metodología de trabajo que le ha otorgado una gran trayectoria.

Juan Carlos Bazalar

Juan Carlos Bazalar es nuevo entrenador de Alianza Universidad por todo el 2026.

"Damos la bienvenida a Juan Carlos Bazalar como nuestro Director Técnico. Como entrenador posee una trayectoria marcada por el trabajo, el orden y los ascensos históricos en el fútbol peruano. ¡Juntos por nuevos objetivos!", fue el mensaje de bienvenida del club.

El cuadro de Huánuco busca contar con la experiencia de Juan Carlos Bazalar con la misión de volver a la primera división del fútbol peruano, considerando que el técnico nacional ya cuenta con la experiencia de haber ascendido en 2012 con Pacífico FC.

Juan Carlos Bazalar jugó en Universitario

Durante su carrera como jugador, Juan Carlos Bazalar logró defender las camisetas más importantes del fútbol peruano, donde se destaca su etapa en Universitario de Deportes entre 1987 y 1995, club donde inició en las divisiones menores. No obstante, también jugó en Alianza Lima, el clásico rival.

