Prensa extranjera elogió a jugador que firmó por Universitario: "Rabanal se llevó a un ex Emelec"

Universitario de Deportes piensa en grande y es que tiene el duro desafío de ganar el tetracampeonato de la Liga 1 en la temporada 2026. Por consiguiente, el entrenador español Javier Rabanal ya viene definiendo a las nuevas incorporaciones, con el objetivo de tener un amplio plantel para competir a nivel local y en la Copa Conmebol Libertadores.

Prensa extranjera elogió a nuevo fichaje de Universitario

Uno de los recientes refuerzos que firmó por el cuadro de Ate es el defensa central Caín Fara, proveniente de Atlanta (Segunda División de Argentina). Su anuncio no solo ha hecho noticia en el Perú, ya que la prensa ecuatoriana también decidió pronunciarse y aprovechar en destacar su rendimiento con el equipo de Guayaquil.

Caín Fara es nueva incorporación de Universitario de Deportes/Composición: GLR

"Fichaje confirmado: Javier Rabanal se llevó a un ex Emelec a Universitario de Perú", así tituló Olé de Ecuador sobre la llegada del zaguero de 31 años al conjunto estudiantil.

Prensa de Ecuador reaccionó al fichaje de Caín Fara a Universitario/Foto: Olé

Bajo ese escenario, el prestigioso medio resaltó la campaña que tuvo Fara con Atlanta, además de la importante labor en la zaga de Emelec. Ante ello, hicieron énfasis en que se convirtió en pieza clave para ser considerado por el actual tricampeón del fútbol peruano.

"Universitario ya presentó como nuevo fichaje a Caín Fara, que viene de jugar en Atlanta de la Primera Nacional. Sus buenos rendimientos en el Ascenso de Argentina, sumado a su buen pasado por la LigaPro, llamaron la atención de la U y el defensor de 31 años emigrará hacia Perú", agregaron.

Caín Fara y su etapa en Emelec de Ecuador

Caín Fara vistió la camiseta de Emelec en el 2022

En diciembre de 2022, Emelec anunció por todo lo alto la incorporación del defensa Caín Fara, procedente de Aucas. El cuadro 'Eléctrico' se convenció de su llegada ya que el futbolista venía de ser campeón con el 'Ídolo de Quito' ese mismo año. Durante su etapa en el 'Bombillo', disputó 18 partidos oficiales entre la LigaPro y Copa Sudamericana.