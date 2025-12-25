Diego Dorregaray, ex Universitario, remece el mercado y está cerca de firmar por club campeón

Universitario de Deportes ha ido temporada tras temporada en busca de su delantero internacional para competir al máximo nivel en todos los torneos del año. Uno de las apuestas de la directiva crema fue Diego Dorregaray, atacante argentino que generó polémica por provenir del fútbol de Chipre.

Durante su estadía en el club de Ate, Dorregaray afrontó un total de 23 partidos con camiseta de la 'U' entre Copa Libertadores y Liga 1. Anotó un total de cuatro anotaciones en 690 minutos. El artillero argentino no logró consolidarse del todo en el plantel campeón 2024, por lo que siguió su carrera en el exterior.

Diego Dorregaray, ex Universitario, cerca de firmar por club campeón

Recientemente, el reconocido portal "Mr. OFF" reveló a sus miles de seguidores que Diego Dorregaray está dentro de los planes de Aucas de Ecuador para la temporada 2026. 'Los Tanos' no lograron conseguir boleto a un torneo internacional como la Copa Sudamericana, por lo que se enfocarán de lleno en el certamen local. Este equipo se consagró campeón en la Liga Pro 2022, haciendo una de sus mejores campañas en la historia.

Según informa el mencionado medio, Aucas está sondeando la situación del ex Universitario de Deportes, que cerró el 2025 jugando en Farense de la Segunda División de Portugal. De hecho, en los meses que ha estado en el elenco luso ha afrontado 12 partidos con registros de tres goles y una asistencia en 451 minutos.

"Desde Argentina se informa de un sondeo de Aucas por Diego Dorregaray. El ariete, que pasó por Deportivo Cuenca y Guayaquil City, es parte de la larga lista de alternativas que manejan los orientales. Con 33 años, durante la última temporada jugó para el Farense de la Segunda División de Portugal", informó el reconocido portal "Mr. OFF".

Diego Dorregaray suena en Aucas de Ecuador tras su juego en Portugal.

Clubes en los que jugó Diego Dorregaray

Puerto Nuevo (Argentina)

Sp. Barracas (Argentina)

Atlanta (Argentina)

Guayaquil City (Ecuador)

Defensores Belgrano (Argentina)

Técnico Universitario (Ecuador)

Deportivo Cuenca (Ecuador)

Ismaily (Egipto)

Nea Salamis (Chipre)

Universitario (Perú)

Apol. Limassol (Chipre)

Farense (Portugal)

Valor de mercado de Diego Dorregaray

Según el portal "Transfermarkt", Diego Dorregaray tiene un valor de mercado de 150 mil euros a sus 33 años de edad. Su mejor rendimiento fue en la temporada 2021 con Deportivo Cuenca, en el que registró una cifra de un millón de euros.