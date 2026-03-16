Se cerró el libro de pases en Liga 1, pero Zambrano y Trauco aún pueden fichar por Boys: ¿Qué pasó?

El plazo para que los equipos de la Liga 1 2026 puedan inscribir nuevos jugadores cerró este último domingo a las 23:59 y ahora se deberá esperar hasta el Clausura. Sin embargo, una excepción a la regla deja latente la posibilidad para dos nombres: Carlos Zambrano y Miguel Trauco, que en las últimas semanas fueron fuerte vinculados a Sport Boys.

Recordemos que estos dos elementos están sin club tras su abrupta salida de Alianza Lima por un comprobado acto de indisciplina durante la pretemporada que realizó el club blanquiazul en Montevideo. ¿Por qué estos futbolistas tienen una prórroga especial que les da chances de llegar al ‘Misilera’?

Sucede que de acuerdo con las bases de la ‘Poderosa’, los futbolistas que hayan quedado libres antes del 15 de marzo tienen un plazo de fichar por cualquier equipo del campeonato hasta la fecha 12 del Apertura, que está programada para jugarse el fin de semana del 26 de abril.

Cabe señalar que el ‘Kaiser’ y el lateral izquierdo vienen entrenando por su cuenta para no perder ritmo físico y estar a disposición de su próximo equipo. ¿Llegan a Sport Boys? Las negociaciones continúan y en los próximos días puede haber novedades definitivas.

Carlos Zambrano y Miguel Trauco suenan en Sport Boys

Jean Deza, descartado en Sport Boys

Jean Deza sí quedó sin chance de incorporarse a Sport Boys al no poder liberarse del Santos de Nazca y finalmente no podrá jugar el Torneo Apertura por ningún club de la Liga 1. Se activará una nueva chance cuando se vuelva abrir el mercado para el segundo semestre.

¿Cuándo se abre el libro de pases de la Liga 1 2026?

Con miras al Torneo Clausura, el libro de pases estará abierto entre el 1 de julio y 11 de agosto. Recordemos que también se pueden cambiar hasta dos cupos de extranjeros.