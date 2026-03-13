Mundialista será refuerzo de Sport Boys tras caída del fichaje de Miguel Trauco: "Por todo el 2026"

A pocas horas del cierre de fichajes en el fútbol peruano, se confirmó que Miguel Trauco no vestirá los colores de Sport Boys. Ante esta noticia que había generado mucha expectativa, otro futbolista aseguró su futuro en el elenco del Callao por toda la temporada 2026.

Sport Boys se encuentra entre los últimos lugares de la tabla del Torneo Apertura, por lo que los refuerzos llegarán para asegurar la permanencia del club en la Liga 1. El nombre de Miguel Trauco sonó durante los últimos días, pero finalmente no se concretará su llegada, ya que su futuro estaría lejos del Perú.

Destacado jugador es refuerzo de Sport Boys por todo el 2026

Sport Boys tiene que empezar a sumar puntos si quiere conseguir su permanencia en el elenco rosado. Para ello, se reforzarán con Nilson Loyola, quien llega como opción ideal tras la caída del fichaje de Miguel Trauco, ex Alianza Lima. Loyola dejará FC Cajamarca para competir por la ‘Misilera’ en lo que resta del año.

La información del periodista Jorge Solari reveló que Nilson Loyola llegó a un acuerdo con Sport Boys y en las próximas horas se hará oficial su llegada al elenco del Callao.

Refuerzo de Sport Boys.

Recordemos que Nilson Loyola fue convocado en la lista provisional de la selección peruana para disputar la Copa Mundial de Rusia, la última participación de la 'Bicolor' en el evento deportivo más esperado a nivel global.

Próximo partido de Sport Boys

El próximo partido de Sport Boys será ante Sporting Cristal de visita este domingo 15 de marzo desde las 11.00 horas en el estadio Alberto Gallardo. Ambos equipos están fuera de los primeros lugares del Apertura 2026.