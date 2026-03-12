Sport Boys busca quitarle futbolista a Universitario en pleno Torneo Apertura: "Interesa"

El mercado de fichajes en el fútbol peruano todavía no cierra y muchos clubes de la Liga 1 buscan hacer contrataciones de último minuto, tal como Sport Boys. Los del Callao están interesados en uno de los elementos más talentosos que tiene actualmente Universitario de Deportes, esto con el fin de revertir su situación en el Torneo Apertura 2026.

Como sabemos, los rosados marchan penúltimos en la tabla de posiciones y si siguen así podrían terminar pasando su centenario en la Liga 2 el próximo año. Por ello han decidido cambiar de director técnico y también quieren reforzar su plantel, y en esa línea es que entra un miembro de la ‘U’.

Según informó el periodista Marcello Merizalde mediante sus redes sociales, Sport Boys quiere hacerse con los servicios de Yuriel Celi, futbolista que no se encuentra al 100% y por ello hasta ahora no cuenta con minutos en Universitario de Deportes durante la presente Liga 1.

Yuriel Celi no juega en Universitario.

“De cara al cierre del mercado de pases, Yuriel Celi interesa en Sport Boys”, indicó el mencionado comunicador en su cuenta oficial de ‘X’. De esta forma, los rosados están a punto de realizar una contratación sumamente arriesgada, ya que se trata de un elemento que actualmente tiene una distensión muscular.

Recordemos que la temporada pasada no jugó en Universitario de Deportes debido a que estuvo prestado en Deportivo Garcilaso del Cusco, donde llegó a disputar un total de 31 partidos en toda la Liga 1 y marcó únicamente una asistencia en ese lapso.

¿En qué clubes ha jugado Yuriel Celi?

