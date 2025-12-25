Desde Ecuador revelan la llegada de ex Barcelona a Universitario: "Nuevo refuerzo..."
Universitario de Deportes se sigue fijando en el mercado ecuatoriano para reforzar su plantilla y tendría un nuevo acuerdo.
Los hinchas de Universitario están preocupados por el tema de los fichajes, pues quieren que sean rigurosamente estudiados para no cometer equivocaciones. Una de las posiciones de la que más se viene hablando es la del delantero. Con la salida de Diego Churín, el puesto de '9' extranjero quedó vacante. Y parece que sería para un delantero uruguayo.
PUEDES VER: ¿Sekou Gassama, delantero español-senegalés, será el flamante fichaje de Universitario? Aquí la respuesta
Decían que el próximo delantero de Universitario era de Senegal o de España, pero esas opciones podrían estar descartadas. Desde Ecuador ya dieron el nombre de este delantero que ya habría llegado a un acuerdo con el cuadro crema. Según el medio Radio Rumba, Octavio Rivero sería el '9' del equipo de Javier Rabanal para la temporada 2026.
Desde Ecuador anuncian a Rivero como jugador de la U
Hasta el momento no hay alguna filtración oficial, pero es un delantero que Javier Rabanal conoce muy bien porque lo enfrentó cuando le tocó disputar partido ante Barcelona con Independiente del Valle. El delantero de 33 años termina contrato en 2026, pero podría llegar libre.
Los números Octavio Rivero
El uruguayo cerró la temporada 2025 anotando 14 goles en 38 partidos. Es mucho mejor que los otros candidatos que vienen relacionando a Universitario. Además en el 2024 terminó anotando 24 goles en 38 partidos. La primera parte del año la jugó con Defensor Sporting de Uruguay y completó el año llegando a Barcelona. Es un delantero con gran olfato de gol.
La trayectoria de Octavio Rivero
Ha jugado en equipos como Vancouver Whitecaps, Colo Colo, Atlas, Nacional de Uruguay, Santos Laguna, Unión La Calera, entre otros como Defensor Sporting y el mismo Barcelona. Sería un golazo para la directiva crema contar con Rivero, pero la negociación no sería nada fácil. Si ya llegaron a un acuerdo, tranquilamente puede ser el mejor delantero de la Liga 1 2026.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90