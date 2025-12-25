Desde Ecuador revelan la llegada de ex Barcelona a Universitario: "Nuevo refuerzo..."

Los hinchas de Universitario están preocupados por el tema de los fichajes, pues quieren que sean rigurosamente estudiados para no cometer equivocaciones. Una de las posiciones de la que más se viene hablando es la del delantero. Con la salida de Diego Churín, el puesto de '9' extranjero quedó vacante. Y parece que sería para un delantero uruguayo.

Decían que el próximo delantero de Universitario era de Senegal o de España, pero esas opciones podrían estar descartadas. Desde Ecuador ya dieron el nombre de este delantero que ya habría llegado a un acuerdo con el cuadro crema. Según el medio Radio Rumba, Octavio Rivero sería el '9' del equipo de Javier Rabanal para la temporada 2026.

Desde Ecuador anuncian a Rivero como jugador de la U

Hasta el momento no hay alguna filtración oficial, pero es un delantero que Javier Rabanal conoce muy bien porque lo enfrentó cuando le tocó disputar partido ante Barcelona con Independiente del Valle. El delantero de 33 años termina contrato en 2026, pero podría llegar libre.

Los números Octavio Rivero

El uruguayo cerró la temporada 2025 anotando 14 goles en 38 partidos. Es mucho mejor que los otros candidatos que vienen relacionando a Universitario. Además en el 2024 terminó anotando 24 goles en 38 partidos. La primera parte del año la jugó con Defensor Sporting de Uruguay y completó el año llegando a Barcelona. Es un delantero con gran olfato de gol.

La trayectoria de Octavio Rivero

Ha jugado en equipos como Vancouver Whitecaps, Colo Colo, Atlas, Nacional de Uruguay, Santos Laguna, Unión La Calera, entre otros como Defensor Sporting y el mismo Barcelona. Sería un golazo para la directiva crema contar con Rivero, pero la negociación no sería nada fácil. Si ya llegaron a un acuerdo, tranquilamente puede ser el mejor delantero de la Liga 1 2026.