Jairo Vélez confesó su deseo de ser convocado con la selección peruana: "Hice todo lo posible"

Durante horas de la mañana, el entrenador brasileño Mano Menezes anunciará su primera convocatoria y esto ha generado una gran expectativa por saber cuáles serán los jugadores que considere para esta nueva etapa de la ‘Bicolor’. En ese sentido, Jairo Vélez no se guardó nada y dejó un recado para el estratega que hará su debut en la selección peruana.

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Se acabaron las especulaciones y es que después de asistir a diversos partidos de la Liga 1, Mano Menezes finalmente revelará la lista de convocados para los amistosos ante Honduras y Senegal como parte de la fecha FIFA de marzo. El anuncio de la lista completa de jugadores se conocerá aproximadamente a las 11:00 a.m.

Jairo Vélez revela su deseo de ser convocado por la selección peruana

Al término del partido ante Deportivo Garcilaso, el gran fichaje de Alianza Lima conversó con los medios de comunicación y fue firme al responder sobre las expectativas que tiene de vestir la camiseta blanquirroja, dejando en claro que todo depende del nuevo comando técnico de la selección peruana.

“No es un secreto. Ya hice todo lo posible para poder estar, no son decisiones que dependan de mí. Lo que dependía de mí ya lo hice, a esperar. Si me toca, con mucho orgullo y con muchas ganas, hay que esperar, no hay que adelantarse”, señaló Jairo Vélez.

(Video: Fútbol en américa)

Cabe resaltar que Jairo Vélez ya está habilitado oficialmente por la FIFA para poder representar a Perú en la selección nacional. El volante de Alianza Lima lleva jugando en el campeonato desde el 2020; es decir, cumplió con los cinco años de residencia interrumpida y también cuenta con la nacionalización.

Partidos amistosos de Perú 2026

Los próximos partidos de Perú serán ante Senegal el 28 de marzo desde las 11.00 horas y el 31 de marzo ante Honduras desde las 13.00 horas. Ambos enfrentamientos son parte de los amistosos por la fecha FIFA.