River Plate vs Libertad EN VIVO por ESPN: a qué hora juega, dónde ver y pronóstico por Libertadores

Momento de un partidazo entre River Plate vs Libertad por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Ambas escuadras tienen la misma chance de avanzar a la siguiente fase, pero solo uno podrá celebrar en el Estadio Más Monumental. Dicho encuentro se juega el jueves 21 de agosto a partir de las 19:30 hora peruana (21:30 horas de Buenos Aires y Asunción). La transmisión va por la señal en vivo de ESPN y Disney Plus.

El cuadro 'millonario' logró tener claras chances de gol en la ida para poder celebrar en tierras paraguayas. Sin embargo, la efectividad no estuvo de su lado y se tuvo que conformar con el 0-0 ante Libertad. Pese a esta desazón, los dirigidos por Marcelo Gallardo sueñan con estar entre los 8 mejores del continente y seguir haciendo grande el nombre del club.

Es evidente la responsabilidad de River en buscar su clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores. No solo la historia que trae sobre la espalda lo ponen como favorito, sino que será un factor clave para sacar a flote esta temporada que aún no le da alegrías en cuanto a títulos para la hinchada.

En el caso de Libertad, se aferra a dar el batacazo en esta llave de octavos de Copa Libertadores. Logró mostrar solidez defensivo en el choque de ida, pero sabe que sufrió para generar chances de gol a lo largo de los primeros 90 minutos ante River. Fuera de ello, sueña con la experiencia en su plantel para aprovechar el momento irregular que viven los de Gallardo.

¿Cuándo juega River Plate vs Libertad?

El partido entre River Plate vs Libertad se juega este jueves 20 de agosto en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires, Argentina. Ambas escuadras dejaron la llave abierto en los primeros 90 minutos, por lo que ahora se definirá todo en el mítico recinto deportivo de los 'millonarios'.

¿A qué hora juega River Plate vs Libertad?

Este choque entre 'millonarios' y el 'Gumarelo' inicia a partir de las 19:30 hora peruana (21:30 horas de Asunción). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 18:30 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 19:30 horas

Chile, Bolivia, Venezuela: 20:30 horas

Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay: 21:30 horas

¿Dónde ver River Plate vs Libertad?

El partido entre River Plate vs Libertad por la vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores se verá por la señal en vivo de ESPN en toda Latinoamérica. Asimismo, se puede sintonizar vía streaming por Disney Plus para verlo por SmarTV, PC y teléfono móvil.

Anuncian partido de River Plate ante Libertad por Copa Libertadores.

River Plate vs Libertad: pronóstico y cuánto paga

Sobre el papel, River Plate se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Libertad de Paraguay por la vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTAS RIVER PLATE EMPATE LIBERTAD Betsson 1.27 5.40 10.50 Betano 1.33 5.30 12.00 Bet365 1.30 5.50 9.50 Betsafe 1.27 5.40 10.50 Doradobet 1.32 5.33 10.00

River Plate vs Libertad: posibles alineaciones

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli o Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Matías Galarza; Juanfer Quintero o Ignacio Fernández, Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

Libertad: Martín Silva; Iván Ramírez, Robert Rojas, Diego Viera, Néstor Giménez; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria, Hugo Fernández, Iván Franco, Lorenzo Melgarejo; Gustavo Aguilar.

¿En qué estadio se juega River Plate vs Libertad?

El duelo entre River Plate vs Libertad por la vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores se juega en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires, cuya capacidad es para 85 mil espectadores. Este recinto deportivo es mítico para el 'millonario', por lo que espera sellar su pase a la siguiente ronda.