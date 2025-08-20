Liga de Quito vs. Botafogo EN VIVO: hora y canal para ver los octavos de Copa Libertadores
Mira la transmisión del partido entre Liga de Quito vs. Botafogo por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, este jueves 21 de agosto.
Por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, Liga de Quito recibe a Botafogo en el Estadio Rodrigo Paz Delgado este jueves 21 de agosto desde las 17.00 horas de Perú y Ecuador, y con transmisión de ESPN para toda Sudamérica. A continuación te contamos todos los detalles para que puedas disfrutar de este emocionante duelo internacional.
PUEDES VER: Alianza Lima vs Independiente o U de Chile: fecha, hora y quién es el rival de cuartos de final de la Sudamericana
Ambos clubes definen su pase a los cuartos de final de la competición más prestigiosa en toda la Conmebol, y para ello deben lanzar su mejor oncena. Recordemos que en el compromiso de ida, llevado a cabo en el Estadio Olímpico Nilton Santos, el 'Fogao' se llevó la victoria con un gol de Artur al minuto de juego. Por ello, a los brasileños les basta con el empate para avanzar, mientras que LDU está obligado a vencer por la mínima para forzar los penales y por una diferencia de por lo menos dos goles para clasificar de forma directa.Liga de Quito cayó ante Botafogo en la ida.
Liga de Quito vs. Botafogo: horarios del partido
Te dejamos la hora dependiendo tu país de residencia:
- México y Costa Rica: 16.00 horas
- Perú, Ecuador y Colombia: 17.00horas
- Chile, Bolivia y Venezuela: 18.00 horas
- Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 19.00 horas
¿Dónde ver EN VIVO Liga de Quito vs. Botafogo?
La transmisión del partido entre Liga de Quito vs. Botafogo estará a cargo de ESPN para toda Sudamérica. Asimismo, si cuentas con una suscripción a Disney Plus podrás ver el compromiso de la Copa Libertadores 2025 totalmente online en la mencionada plataforma de streaming internacional.
Liga de Quito vs. Botafogo: posibles alineaciones
Liga de Quito: Gonzalo Valle; José Quintero, Ricardo Adé, Richard Mina, Leonel Quiñónez; Carlos Gruezo, Fernando Cornejo, Bryan Ramírez, Lisandro Alzugaray; Jeison Medina y Michael Estrada.
Botafogo: Jhon; Alex Telles, Alexander Barboza, David Ricardo, Vitinho; Marlon Freitas, Danilo, Artur, Álvaro Montoro; Jefferson Savarino y Arthur.
Liga de Quito: últimos partidos
Estos son los últimos cinco partidos de LDU:
- Barcelona 0-1 Liga de Quito
- Liga de Quito 2-1 Muschuc Runa
- Aucas 1-0 Liga de Quito
- Botafogo 1-0 Liga de Quito
- Liga de Quito 1-1 Manta
Botafogo: últimos partidos
Estos son los últimos cinco duelos de Botafogo:
- Botafogo 0-2 Cruzeiro
- Bragantino 0-1 Botafogo
- Fortaleza 0-5 Botafogo
- Botafogo 1-0 Liga de Quito
- Botafogo 0-1 Palmeiras
¿En qué estadio juega Liga de Quito vs. Botafogo?
El partido se llevará a cabo en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, conocido popularmente como Casa Blanca, que está ubicado en la ciudad de Quito, Ecuador. Este enorme recinto deportivo tiene capacidad para albergar a un total de 41.575 espectadores en sus tribunas.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90