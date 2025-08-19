- Hoy:
La Cobra asegura que Universitario eliminará a Palmeiras en Brasil: "Confío en la remontada"
La U fue goleada 4-0 en el Monumental y el streamer argentino tiene fe en el "milagro crema" en Brasil. Sin embargo, los números no están a su favor.
Luego de que Universitario sufriera una humillante derrota en el Estadio Monumental tras ser goleado por 4-0 por Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores, lo cierto es que el cuadro crema tiene poquísimas chances de lograr la hazaña, pero uno de esos pocos que tiene fe es La Cobra, el popular streamer argentino.
PUEDES VER: La Cobra estalló contra Riveros tras goleada de Palmeiras a la 'U': "Es horrible, en todas se equivoca..."
La Cobra confía en la “remontada” crema
Durante la transmisión de un programa vía Internet, La Cobra, junto con otros panelistas analizaban la presente fecha de octavos de final de Copa Libertadores y cuando tocó dar el pronóstico sobre el Palmeiras vs. U en Brasil, el argentino no lo dudó: "Universitario".
De inmediato el resto de los panelistas comienzan a reír, tras lo cual el argentino no pudo contenerlo más: "O sea ¿Levantan un 4-0 en Brasil?", dice uno de los panelistas, mientras otro acota: "Si (Universitario) da vuelta a la serie en Brasil, la Copa Libertadores terminan ahí".
Tras estas palabras, La Cobra, dejando las bromas, añade a modo de sentencia: "Sí, la verdad sería una locura, pero, bueno, no pasar, evidentemente Palmeiras tiene ya todo encaminado. Ni siquiera sé si va a jugar con titulares".
La cosa no paró ahí, pues otro integrante del panel siguió con las bromas: "Yo confío en la remontada. Eso diría si fuese del Espanyol contra al Atlético de Madrid, por lo tanto, acá voy a decir Palmeiras".
Comentarios no creen en la "hazaña" de la U
De inmediato, los comentarios no se hicieron esperar, la mayoría, tomando a la broma el mal momento de Universitario en Copa Libertadores: "La U se ha vuelto un meme internacional. Lo siento cremas", "por fin están hablando de la U internacionalmente", "no se burlen de la cremolada", "Palmeiras ya pasó desde los 30 minutos que empezó el partido", "pues, como le está yendo a la U, capaz en Brasil terminan 10-0", "Palmeiras jugará con la Sub 10", "ya sabíamos que La Cobra era comediante".
