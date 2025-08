La Cobra prueba ceviche peruano y sorprende a todos con su reacción: "La estoy pasando..."

La comida peruana es conocida por ser una de las mejores gastronomías del mundo y a pesar de que existen miles de restaurantes en el mundo, la experiencia de probarlo en el mismo país es otra cosa. Esto lo sabe muy bien La Cobra, quien llegó al Perú para asistir a La Noche Dorada de ElZeein.

Perú es un país que recibe anualmente a miles de turistas que visitan lugares históricos, pero también hay quienes arriban para degustar la comida típica. Este es el caso del streamer argentino que durante sus primeras horas en el país aprovechó para probar ceviche y la causa.

La Cobra prueba comida peruana

A través de su cuenta de Instagram, Lautaro del Campo mostró su felicidad al probar la comida peruana y como platos principales tenía al ceviche y la causa. "¿Así se come en Perú, chicos? La estoy pasando muy bien", compartió en su sus historias.

La Cobra probó el ceviche peruano. | Foto: IG

El streamer argentino se encuentra en compañía del mexicano Mike Maquina del Mal, quien también se sumó a probar la comida peruana y compartió un post junto a La Cobra en X. "Pidió todo esto para él", reveló.

Como era de esperarse, la respuesta de Lautaro no demoró en llegar y replicó: "La vida es una amiguito, no me molesten". Esto fue en adelanto a las críticas que podían hacerle en las redes sociales.