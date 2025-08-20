El Samsung A56 no es tan bueno, este celular lo supera: pantalla AMOLED 1.5K, brutal procesador MediaTek y mucha batería

Los teléfonos Samsung, claramente, son de los mejores que podrás encontrar en la gama alta como en la media, siendo el Galaxy A56 un claro ejemplo de ello; sin embargo, pese a que reputación y ficha técnica, lo cierto que existen otros dispositivos que por un precio similar que lo superan y con creces.

El caso más claro en 2025 es el Xiaomi POCO X7 Pro, un terminal que saca ventaja al llamado "rey de la gama media" con una pantalla superior desde el arranque, pasando por un procesador que parecen el de un tope de gama, a la vez de una batería con potencia para dos días de uso continuo.

Pantalla, procesador y batería del POCO X7 Pro

Estas son los tres apartados POCO X7 Pro gobierna por encima del Samsung A56, ya que nos presenta una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas, junto con una amplia resolución 1.5K de 2,712 x 1,220 píxeles, a la vez de una fluidez asombrosa de 120 hercios de tasa de refresco, con compatibilidad para Dolby Vision, así como un brillo máximo insuperable en su rango de precio gracias a sus 3,200 nits, con protección anti caídas Corning Gorilla Glass 7i y resistencia al agua gracias a la certificación IP68.

Cuando pasamos al rendimiento, nos encontramos con el chip MediaTek Dimensity 8400 Ultra, cuyo equivalente sería el Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 que, en la actualidad lo posee el Motorola Edge 50 Ultra, por lo que su aguante con la multitarea como con juegos con mucha demanda gráfica serpa sorprendente, todo ello sin lags, sobrecalentamiento, ni reinicios abruptos. No menor, es que su RAM es de 8GB y 12GB, mientras que su memoria interna (ROM) viene con versiones de 25GB y 512GB.

La autonomía, una vez más, es otros de los puntos destacados de los terminales POCO y el X7 Pro no es la excepción, de hecho ha dado un salto adelante notable al incluir batería de 6,000mAh, pero, eso no es todo, dado que es incluye una notable carga rápida de 90W, lo que quiere decir que el dispositivo estaría cargado en unos 35 minutos, aproximadamente.

Foto y video del POCO X7 Pro

Si bien es cierto que los teléfonos de esta familia de Xiaomi no han sobresalido por sus apartados fotográficos, lo cierto es que esta nueva generación de POCO ha dado una mejora significativa. En el caso del móvil que nos compete hoy, viene con cámara principal de 50 megapíxeles, gran angular de 8 megapíxeles y frontal de 20 megapíxeles.

Sobre el video. el POCO X7 Pro puede grabar en resolución máxima de 4K a 60fps en el lente principal, los otros sensores lo hacen a 1080p a 30fps. En líneas muy generales, obtendremos buenos resultados, con un audio que padece en tomas con mucho viento o similares, a la vez de una estabilización que queda un poco en debe.

Sistema operativo del POCO X7 Pro

El POCO X7 Pro fue lanzado al mercado este 2025 con el Xiaomi HyperOS 2 basado en Android 15 como sistema operativo, a la vez de contar con una política de actualizaciones de 4 años de soporte para el software, mientras que para lo parches de seguridad constarán de uno 5 años.

No menos importante es que viene integrado con la inteligencia artificial de Google, Gemini, con la cual podrás conversar, será tu asistente, te podrá ayudar en tu proceso de redacción, podrá proponerte ideas y aprenderá, a la vez, de ti.

Precio del POCO X7 Pro

Si te gusta lo que has leído sobre el POCO X7 Pro y quieres comprarlo, entonces en México lo venden desde los 5,449 pesos; en Perú desde los 1,199 soles (tienda Xiaomi); en Colombia desde los 1,219.900 pesos; en España desde los 279 euros (idealo.es).