Adiós Samsung gama alta, este celular cuesta la mitad | Pantalla AMOLED 1.5K, 16GB RAM, cámaras LEICA y carga rápida

Créeme, no necesitas gastar enormes sumas de dinero en un gama alta para disfrutar de prestaciones de última generación, para ello está el Xiaomi 14T que, no solo cuesta muchísimo menos, sino que por dicho precio te beneficiarás de características por encima de la media.

Pantalla y procesador de otro nivel

Debemos empezar revelando que el Xiaomi 14T dispone de una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas con una notable resolución 1.5K de 2,712 x 1,220 píxeles, así como una fluidez que pocos tienen gracias a sus 144 hercios de tasa de refresco, compatible con contenido HDR10+ y Dolby Vision, a la vez de traer brillo máximo de 4,000 nits y certificación IP68 que lo hace acuático.

El procesador de este celular es el MediaTek Dimensity 8300 Ultra que ha mostrado un gran desempeño en videojuegos como en la multitarea. Asimismo, viene con RAM de 12GB y 16GB con LPDDR5X y memoria interna en versiones de 256GB y 512GB con tecnología UFS 4.0.

Fotos profesionales con LEICA

El apartado de la fotografía es uno de los más valorados en el Xiaomi 14T, ya que sus sensores están desarrollados por LEICA. Por ello, su lente principal es de 50 megapíxeles con estabilización óptica, telefoto de 50 megapíxeles, gran angular de 12 megapíxeles y frontal de 32 megapíxeles.

En cuanto al video, este celular chino puede grabar en resolución máxima en 4K a 60fps, pero solo en la cámara principal, mientras que en el ultra gran angular, telefoto y frontal va en 2,160p a 30fps, con una notable estabilización de imagen.

Mucha batería para todo el día

El Xiaomi 14T cuenta con una notable autonomía, pues su batería de 5,000mAh te alcanzará para casi todo un día de uso continuo, pero está muy bien balanceado con una carga rápida notable de 67W, por lo que tu celular estará carga al 100 por ciento en unos 45 minutos.

Sistema operativo con IA

Este terminal de Xiaomi fue lanzado en 2024 con HyperOS basado en Android 14 como sistema operativo, contando con una política de actualizaciones de 4 años para dar soporte al software, mientras que para parches de seguridad de unos 5 años.

Asimismo, está soportado por la IA de Google, Gemini, la cual te dará apoyo en diversas acciones, como traducción de textos, hacer círculo en una imagen o textos para obtener más información, entre otras herramientas.

Precio muy atractivo

Si te gusta el Xiaomi 14T y lo quieres adquirir, en México lo venden desde los 9,199 pesos; en Perú desde los 1,899 soles; en Colombia desde los 2,799.9000 pesos; en España desde los 360 euros (Amazon).