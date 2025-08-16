iPhone 16 vs. Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus: ¿cuál comprar si busco la mejor pantalla, procesador, batería y cámara?

Hoy traemos un versus que, en el papel, parece muy desigual, pero hoy te darás cuenta que, quizás, no es tanto así, de hecho, habrá mucha pelea en apartados clave, pero también te darás cuenta que en los pequeños detalles está la diferencia.

Por ello, a continuación, tendrá lugar la comparación entre el iPhone 16 base contra el Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus y sobre el final serás tú quien decide cuál te parece más conveniente comprar este 2025.

iPhone 16: características

El iPhone 16 cuenta con pantalla OLED Super Retina XDR de 6,1 pulgadas, resolución 2,556 x 1,179 píxeles, 460 de densidad de píxeles por pulgada (ppp), HDR, True Tone, brillo máximo hasta los 2,000 nits, tasa de refresco de 60 hercios. Procesador Apple A18, RAM de 8GB, memoria interna (ROM) de 128GB/256GB/512GB. Cámara principal de 48MP, ultra gran angular de 12MP, frontal True Depth de 12MP. 3,561mAh, carga rápida 45W, con cargadores MagSafe 25W. Software iOS 18. Resistencia acuática IP68.

iPhone 16: ventajas

Su rendimiento es superior dado que es más fluido, consistente, en especial para tareas muy exigentes, lo que incluye la edición de video como jugar videojuegos. Su competencia, por el contrario, no puede ser optimizado.

En cuanto a la fotografía, el iPhone 16 saca ventaja, ya que los resultados serán de gran calidad, así, teniendo un gran comportamiento en condiciones de poca luz.

Asimismo, tiene un mejor sistema operativo, un ecosistema muy bien integrado con el resto de dispositivos de Apple, muchos años de actualizaciones y Apple Intelligence, la inteligencia artificial de esta marca.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus: características

El Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus cuenta con pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas, resolución de 2,720 1,220 megapíxeles, tasa de refresco de 120 hercios, brillo máximo de 3,000 nits, HDR10+, Dolby Vision, protección anti caídas Corning Gorilla Glass Victus 2. Procesador Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, RAM de 8GB/12GB, ROM de 256GB/512GB. Batería de 5,110mAh, 120W d carga rápida. Cámara provincial de 200MP con OIS, gran angular de 8MP, macro de 2 MP, frontal de 20MP. Software Xiaomi HyperOS basado en Android 14. Resistencia acuática IP68

Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus: ventajas

Los puntos fuertes del Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus por encima de su rival, desde el arranque son: la pantalla, ya que no solo es más grande, sino que cuenta con mayor resolución y una tasa de refresco el doble de amplia.

Su batería le saca una enorme ventaja, además de una carga rápida que permite que el equipo esté cargado al 100 por ciento en unos 20 minutos, promedio.

Tiene capacidad para mayor RAM lo que permite un desempeño mejor ante tareas demandantes, así como un precio muy por debajo de lo que cuesta el iPhone 16 5G.

iPhone 16 vs. Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus: ¿Cuál comprar?

Llegados a este punto, la respuesta es fácil: si quieres un terminal con un sistema operativo sólido, con procesador todoterreno, buenas cámaras, grabación de video, entonces el iPhone 16 es para ti.

Pero, si buscas una experiencia sin igual con la pantalla, un almacenamiento enorme, batería grande para todo el día y que cargue en pocos minutos y, además, con costo accesible, debes adquirir el Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus.