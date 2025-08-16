Este iPhone funciona como un PRO, pero más barato: pantalla OLED, procesador bestial y graba video 4K a 60fps

Si quieres renovar tu celular y no deseas comprarte ningún Android, entonces, solo te queda adquirir un teléfono de Apple. Por ello, si recién vas a dar el salto a iOS o, si tienes un móvil antiguo de esta marca, pero sientes que ya es momento de actualizarse, la mejor opción es el iPhone 16 Plus que te mostraré a continuación.

Pantalla premium y solvente

El iPhone 16 Plus, cuenta con una solvente pantalla OLED de 6,7 pulgadas, acompañado con una buena resolución de 2,556 x 1,179 píxeles, tasa de refresco solo de 60 hercios (y esta es la mayor demanda de los usuarios de Apple), densidad de píxeles por pulgada (ppp) de 460, compatible con HDR, True Tone, a la vez de un brillo máximo de 2,000 nits y certificación IP68 que lo hace acuático.

Rendimiento todoterreno

En este apartado, nos topamos con el chip Apple A18, el cual es sumamente competente para tener muchas aplicaciones abiertas al mismo tiempo, así como para disfrutar de videojuegos pesados, sin experimentar caídas de frames, reinicios o lags.

En cuanto al almacenamiento, el iPhone 16 Plus trae un potente RAM de 8GB, en tanto que su memoria interna viene en cuatro versiones: de 128GB, de 256GB, de 512GB y de 1TB-

Fotos espectaculares y el mejor video

Si bien es cierto que hay otros fabricantes que se han puesto por delante de Apple en cuanto a fotografía, ello no quiere decir que las instantáneas de los teléfonos de la marca estadounidense sean malas, todo lo contrario, están entre las mejores.

En este caso en particular, nos topamos con dos lentes traseros, la principal de 48 megapíxeles con estabilización óptica, ultra gran angular de 12 megapíxeles con un teleobjetivo 2X de 12MP, así como un sensor frontal de 12 megapíxeles con autofocus.

En relación al video, el iPhone 16 Plus nos dará resultados notables, de mucha calidad, un apartado donde los iPhone, simplemente, siguen siendo imbatibles, por más que otros incluyan 8K.

Aquí nos encontramos con una grabación en resolución 4K a 60fps con Dolby Vision (modo alta eficiencia), mientras que con HDR va en 4K a 30fps, con una estabilización que elimina trepidaciones, audio espaciales, cámara lenta. Tus clips saldrán con mucho detalle, nitidez, con buen color, así como óptimo balance de blancos con mucha naturalidad y rango dinámico competente.

Sistema operativo con inteligencia artificial

El iPhone 16 Plus viene con iOS 18 de salida, siendo este uno de los mejores sistemas operativos en la actualidad (junto con el OneUI de Samsung) por su estabilidad, integración y ecosistema.

Además, cuenta con una política de actualizaciones entre los 6 y 7 años, tanto para dar soporte para software como para los parches de seguridad. No olvides que este celular y toda la familia iPhone 16 cuenta desde el arranque con Apple Intelligence, la IA de la marca estadounidense.

Buena autonomía, aunque…

Estando en pleno 2025, un gran error de Apple (igual que Samsung) es ser tan mezquino en la autonomía de sus equipos: en el caso del iPhone 16 Plus viene con batería de 4,674mAh; es decir, un teléfono de sus dimensiones, por lo menos, debería estar en los 5,000mAh.

Asimismo, nos topamos con que su carga rápida con cable USBC es de 30W, mientras que la inalámbrica con cargadores MagSafe hasta los 25W.

Precio del iPhone 16 Plus en 2025

Si te vas a comprar el iPhone 16 Plus este 2025, entonces en México lo puedes conseguir desde los 18,599 pesos; en Perú desde los 3,999 soles; en Colombia desde los 4,550.000 pesos; en España desde los 855 euros (idealo.es).