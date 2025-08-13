El Xiaomi 15 Ultra tiene la mejor fotografía, pero este celular lo supera con su sistema operativo y gran pantalla OLED

Este 2025, uno de los celulares que todos quieren por su potente cámara fotográfica es el Xiaomi 15 Ultra, pero si estás buscando grabación de video soberbia, así como un sistema operativo no solo bien integrado, sino también estable, solvente y fluido, con muchas actualizaciones, entonces debes mirar al iPhone 16 Pro Max.

Pantalla poderosa y procesador todoterreno

Con 227 gramos, el iPhone 16 Pro Max nos deja con la boca abierta con una enorme pantalla OLED de Super Retina XDR de 6,9 pulgadas, con una notable tasa de refresco ProMotion de 120 hercios, a la vez de una gran resolución de 2,622 x 1,206 píxeles, densidad de píxeles por pulgada de 460, brillo máximo de 2,000 nits y resistencia acuática IP68.

El rendimiento es uno de los grandes argumentos de este celular ya que el chip con que cuenta es el Apple A18 Pro, el cual te dará una experiencia solvente con la multitarea, así como ser una opción más que buena para disfrutar de videojuegos muy pesados y demandantes a nivel gráfico. Del mismo modo, su RAM es de 8GB, así como memoria interna en tres versiones, la de 256GB, de 512GB y 1TB.

Grabación de video que nadie tiene

En cuanto a la grabación de video, este celular puede hacerlo en un resolución máxima de 4K a 120fps, con diversos modos para grabar, así como la inclusión del formato LOG, así como una notable estabilización.

Por su parte, la fotografía hace un gran trabajo con triple cámara trasera, con un lente principal de 48 megapíxeles , ultra gran angular de 48 megapíxeles, teleobjetivo 5X de 12 megapíxeles y frontal de 12 megapíxeles.

Software potenciado con IA

Sin duda alguna, todos los teléfonos de Apple destacan por su notable sistema operativo, y el iPhone 16 Pro Max cuenta con iOS 18, uno de los mejor integrados y fluidos que encontrarás en el mercado que, al mismo tiempo, viene con actualizaciones de 7 años, tanto para software como para parches de seguridad.

Toda la familia de iPhone 16 (iPhone 15 Pro Max y iPhone 15 Pro también), cuenta con Apple Intelligence desde el arranque. Pese a la controversia que rodeó en su salida, en nuestros días se ha desplegado en todo el mundo.

Batería con buena potencia

Pese a que la batería del iPhone 16 Pro Max está por debajo del estándar actual (5,000mAh) con sus 4,685mAh, lo cierto es que su potencia está más que bien para soportar su uso por buena parte del día. No dejemos de lado su carga rápida hasta los 45W con cable USB-C, mientras que con cargadores MagSafe hasta los 25W.

Precio en 2025

Para obtener el iPhone 16 Pro Max este 2025, en México lo puedes comprar desde los 26,999 pesos; en Perú desde los 4,499 soles; en Colombia desde los 4,999.000 pesos; en España desde los 1,286 euros (Amazon).