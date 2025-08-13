Adiós al iPhone 16 Pro Max: este celular de 2023 tiene IA PRO, graba en 8K y tiene 12GB de RAM

Muchos desean tener en su poder un celular de gama alta por el prestigio, las prestaciones de calidad premium, así como los finos materiales con que están hechos, pero lo cierto es que no todos pueden acceder a ellos, por lo que lo más idóneo sería recurrir a versiones anteriores que mantienen los mismo estándares que sus ediciones más recientes, pero a precios más accesibles.

El mejor ejemplo de esto es el Samsung S23 Ultra, un celular que fue lanzado en 2023, pero que no se diferencia en mucho de sus hermanos mayores, como el Samsung S25 Ultra y de la competencia como el iPhone 16 Pro Max.

Pantalla y procesador de Samsung S23 Ultra

El Samsung S23 Ultra viene con pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas con resolución QHD+ de 3,080 x 1,440 píxeles, una fluidez sobresaliente con sus 120 hercios de tasa de refresco, Vision Booster para mejorar la calidad de imagen, protección anti caídas Gorilla Glass Victus 2, así como resistencia acuática IP68.

El procesador de este celular es el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 que va sobrado con videojuegos y la multitarea, a la vez de RAM de 8GB y 12GB, junto con memoria interna de 256GB, 512GB y 1TB.

Foto y video del Samsung S23 Ultra

La fotografía es otro de los puntos altos del Samsung S23 Ultra, pues en la parte trasera tiene cuatro sensores, con un lente principal de 200 megapíxeles con estabilización óptica, angular de 12 megapíxeles, zoom 3X de 10 megapíxeles, zoom 10X de 10 megapíxeles, frontal de 12 megapíxeles.

Por su parte, el video de este terminal es sobresaliente, ya que logra grabar con una resolución máxima de 8K a 30fps, asimismo, también tendrás notables resultados en los 4K a 60fps, destacando por su estabilización y su rango dinámico.

Sistema operativo del Samsung S23 Ultra

En este apartado, el Samsung S23 Ultra viene con OneUI 5.1 basado en Android 13, a la vez de contar una política de actualizaciones de 4 años para software, a la vez de 5 años para parches de seguridad.

Por ello, este dispositivo ya recibió, por ejemplo, Galaxy AI, que no es otra cosa que la inteligencia artificial de la marca surcoreana la que, al mismo tiempo, es considerada una de las mejores IA para smartphones

Batería y carga del Samsung S23 Ultra

La batería del Samsung S23 Ultra te dejará satisfecho, ya que su potencia alcanza los 5,000mAh para un uso continuo por casi un día completo, en tanto que su carga rápida de 45W te permitirá tener el equipo cargado en unos 55 minutos.

Precio del Samsung S23 Ultra en 2025

Si te animas a comprarte el Samsung S23 Ultra este 2025, en México lo venden desde los 16,149 pesos; en Perú desde los 2,599 soles (Falabella); en Colombia desde los 3,711.215 pesos; en España desde los 689 euros (idealo.es).