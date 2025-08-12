- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Peñarol vs Racing
- Atlético Nacional vs Sao Paulo
- América de Cali vs Fluminense
- Tabla Acumulada
- Motorola
Los 5 celulares con mejores cámaras fotográficas buenos y baratos que debes comprar este 2025
Samsung no solo es solo sinónimo de tope de gama, también es un especialista en la gama media, contando con catálogo que brilla por sus buenas cámaras.
Si te gustan los celulares con cámaras fotográficas decentes, pero no estás dispuesto a gastar grandes sumas de dinero, entonces debes apostar por los terminales de gama media y, sí o sí, tu opción a elegir son los dispositivos de Samsung, los cuales destacan, inclusive en este segmento, por sus notables sensores.
Por ello, en las siguientes líneas vamos a mostrarte 5 smartphones a buen precio de la marca surcoreana, pero con apartados fotográficos con gran performance, sin dejar de lado unas notables fichas técnicas y ni qué decir de sus precios muy competitivos.
PUEDES VER: Los mejores 5 celulares Samsung, Xiaomi, Motorola y Honor buenos, bonitos y baratos para grabar en 4K
Samsung A56
El Samsung A56 tiene cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica (OIS), gran angular de 12 megapíxeles, macro de 5 megapíxeles, frontal de 12 megapíxeles. Pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas, resolución FullHD+, tasa de refresco de 120 hercios (Hz), Vision Booster, brillo máximo de 1,200 nits, protección anti caídas Corning Gorilla Glass Victus+. Procesador Exynos 1580, RAM de 8GB, memoria interna (ROM) de 128GB/256GB. Batería de 5,000mAh, carga rápida de 45W. Software Android OneUI 7 basado en Android 15. Resistencia acuática IP67.
Samsung A55
El Samsung A55 tiene cámara principal de 50 megapíxeles con OIS, ultra gran angular de 12 megapíxeles, 5 megapíxeles de macro, frontal de 32 megapíxeles. Pantalla Super AMOLED de 6,6 pulgadas, tasa de refresco de 120Hz, Vision Booster. Procesador Exynos 1480, RAM de 8GB, ROM de 128GB/256GB. Batería de 5,000mAh, carga rápida de 25W. Software OneUI 6.1 basado en Android 14. Resistencia acuática IP67.
Samsung A54
El Samsung A54 tiene cámara principal de 50 megapíxeles con OIS, gran angular de 12 megapíxeles, macro de 5 megapíxeles, frontal de 32 megapíxeles. Pantalla Super AMOLED de 6,4 pulgadas, resolución FullHD+, tasa de refresco de 120Hz, brillo máximo de 1,000 nits. Procesador Exynos 1380, RAM de 8GB, ROM de 128GB/256GB, se amplía hasta 1TB con tarjeta microSD. Batería de 5,000mAh, carga rápida de 25W. Software OneUI 5.1 basado en Android 13. Resistencia acuática IP67.
Samsung A36
El Samsung A36 tiene cámara principal de 50 megapíxeles con OIS, ultra gran angular de 8 megapíxeles, macro de 5 megapíxeles, frontal de 12 megapíxeles. Pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas, resolución FullHD+, tasa de refresco de 120Hz, brillo máximo de 1,200 nits, protección anti caídas Corning Gorilla Glass Victus. Procesador Snapdragon 6 Gen 3, RAM de 6GB/8GB, ROM de 128GB/256GB. Batería de 5,000mAh, carga rápida de 45W. Software OneUI 7 basado en Android 15. Resistencia acuática IP67.
Samsung A35
El Samsung A35 tiene cámara principal de 50 megapíxeles con OIS, ultra gran angular de 8 megapíxeles, macro de 5 megapíxeles, frontal de 13 megapíxeles. Pantalla AMOLED de 6,6 pulgadas, resolución FullHD+, tasa de refresco de 120Hz, 1,000 nits de brillo máximo. Procesador Exynos 1380, RAM de 6GB/8GB, ROM de 128GB/256GB. Batería de 5,000mAh, carga rápida de 25W. Software OneUI 6.1 basado en Android 14. Resistencia acuática IP67.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90