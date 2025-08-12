El iPhone de 2023 con mejor grabación de video, rendimiento GAMER y pantalla OLED superior al Samsung S24 Ultra

En 2023 fue lanzado al mundo el poderosísimo iPhone 15 Pro Max, un terminal que, pese a tener 2 años en el mercado, brilla en apartados clave la pantalla, procesador, cámaras fotográficas, notable grabación de video. Este 2025, su precio ha bajado, sobre todo porque estamos a vísperas de la salida de los iPhone 17.

Características del iPhone 15 Pro Max

El iPhone 15 Pro Max nos trae una pantalla OLED Super Retina XDR de 6,7 pulgadas con resolución de 2,532 x 1,170 píxeles, a la vez de una tasa de refresco muy fluida con sus 120 hercios de ProMotion, así como 458 de densidad de píxeles por pulgada (ppp), a la vez de brillo máximo de 2,000 nits y certificación IP68 para resistir el polvo, humedad y agua.

Pasando al rendimiento, nos topamos con el chip Apple A17 Pro que es soberbio con videojuegos pesados en cuanto a gráficos, así como tener muchas aplicaciones abiertas al mismo tiempo. Todo ello con RAM de 8GB, así como 3 versiones de ROM con 256GB/512GB/1TB.

El apartado de la fotografía es soberbio, ya que tiene triple cámara en la parte trasera, con lente principal de 48 megapíxeles, ultra gran angular de 12 megapíxeles, teleobjetivo 5X de 12 megapíxeles, frontal de 12 megapíxeles.

El video del iPhone 15 Pro Max es insuperable, dado que puede grabar a un máximo 4K a 60fps, incluyendo la opción de grabar en formato LOG, potenciado con Dolby Vision y HDR.

La batería de este portento tecnológico trae 4,222mAh de potencia, a la vez de estar acompañado de carga rápida con cable de 20W, en tanto que la inalámbrica con cargadores MagSafe es de 15W.

El sistema operativo del iPhone 15 Pro Max es iOS 17, además de soporte para actualizaciones en software como para parches de seguridad de 6 años, así como incluir Apple Intelligence, la inteligencia artificial de Apple.

Precio del iPhone 15 Pro Max en 2025

Si quieres hacerte con el iPhone 15 Pro Max este 2025, entonces en Perú 22,999 pesos; en Perú desde los 5,237 soles; en Colombia desde los 6,999.900 pesos; en España desde los 1,044 euros (idealo.es).