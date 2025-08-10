iPhone 16e vs. Motorola Edge 50 Ultra: cuál tiene mejor pantalla, batería, cámara y video para comprar este 2025

Hoy te traemos un versus que, a primera vista parecerá una contienda desigual, pero creemos que no lo es, ya que vamos a comparar al celular Apple más barato del momento, contra el Motorola más TOP hasta la actualidad.

Se trata de una pelea entre el iPhone 16e vs. Motorola Edge 50 ultra, dos smartphones con fichas técnicas espectaculares, además de precios que, aunque no lo creas, están muy a la par. Conócelos en las siguientes líneas.

iPhone 16e: características

El iPhone 16e tiene pantalla OLED Super Retina XDR de 6,1 pulgadas, resolución de 2,532 x 1,170 píxeles, con 446 de densidad de píxeles por pulgada (ppp), tasa de refresco de 60 hercios (Hz), brillo máximo de 1,200 nits, True Tone, HDR. Procesador Apple A18 Bionic, RAM de 8GB, memoria interna (ROM) de 128GB/256GB/512GB. Software iOS 18 con Apple Intelligence. Cámara principal de 48MP, frontal True Depth de 12MP. Batería de 3,961mAh, carga rápida de 20W con cable USB-C. Resistencia acuática IP68.

iPhone 16e: ventajas

La pantalla OLED de este celular es de una calidad impresionante, aunque flaquea con sus 60 hercios de refresco. Sin embargo, el procesador A18 Bionic, se sigue comportando muy bien en tareas exigentes.

Pese a tener una sola cámara trasera, esta es capaz de dar resultados soberbios comparado con la competencia en su rango de precio. Eso sí, a nivel software, el iOS 18 sigue siendo insuperable, a la vez de contar con una integración envidiable.

Motorola Edge 50 Ultra: características

El Motorola Edge 50 Ultra cuenta con pantalla LTPS POLED de 6,7 pulgadas, resolución 2,712 x 1,220 píxeles, 144Hz de tasa de refresco, 446 ppp, HDR10+, 2,500 nits de brillo máximo. Procesador Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, RAM de 16GB, ROM hasta 1TB. Batería de 4,500mAh, carga rápida de 125W, carga rápida inalámbrica de 50W, carga rápida inalámbrica reversible de 10W. Cámara principal de 50MP con OIS, ultra gran angular de 50MP, telefoto 3X de 64MP, frontal de 50MP. Software Android 14. Resistencia acuática IP68.

Motorola Edge 50 Ultra: ventajas

La resolución de la pantalla de 1,220 x 2,712 del Motorola Edge 50 Ultra saca una gran ventaja a su rival, además de su tasa de refresco de 120 hercios, sin dejar de lado un mayor RAM con sus 12GB y memoria interna que llega a los 1TB.

Sin embargo, la fotografía es superior con su triple lente trasero y frontal, a la vez de una batería mucho más amplia con sus 4,500mAh de potencia y una carga rápida de 125W que garantiza que esté cargado al 100 por ciento en unos 15 minutos.

iPhone 16e vs. Motorola Edge 50 Ultra: ¿Cuál comprar?

Seamos claros, responder esto no es fácil, ya que hay muchos factores racionales y subjetivos que tiene que tomarse en cuenta, pero, si lo que buscas es un procesador potente en pequeñas dimensiones, diseño premium, grabación de video insuperable, el mejor software o, simplemente, quieres un teléfono Apple sin gastar tanto dinero, entonces el iPhone 16e es para ti.

Por otro lado, si buscas un smartphone con una pantalla grande, fluida y de alta calidad, con un procesador competente con amplia memoria, así como batería que carga en pocos minutos y fotografías con más opciones para sacar instantáneas, entonces debes comprarte el Motorola Edge 50 Ultra.