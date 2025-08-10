iPhone 17 Pro Max: estas son todas las características, colores y precio del teléfono más potente que ha diseñado Apple

Ya no falta nada para la presentación oficial de la nueva generación de iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, los cuatro nuevos equipos que lanzará Apple para el próximo 9 de septiembre.

Si bien se ha criticado mucho a Apple por la poca innovación que tienes sus iPhone, todo indica que para ese 2025 la cosa cambia, ya que se ha confirmado que sus nuevos modelos tendrán un nuevo diseño y más potencia.

No hay duda que el iPhone 17 Pro Max es el teléfono más esperado, puesto que tendrá un nuevo diseño en su módulo, mejores sensores, más funciones con Inteligencia Artificial y además mejoras en la batería y carga rápida. ¿Quieres conocer todas las especificaciones que tendrá este equipo de Apple? Aquí te las revelamos todas.

iPhone 17 Pro Max: los cambios que tendrá este equipo

Uno de los cambios más significativos de este nuevo iPhone 17 Pro Max está relacionado con las cámaras que tendrá, tanto principales como frontal o selfie. Para esta nueva generación finalmente se tendrá tres sensores de 48MP, principal, gran angular y telefoto, además de un selfie de 24MP. Por si fuera poco, ahora sí Apple le ha incluido la calidad 8K en videos y la opción de grabar con ambas cámaras al mismo tiempo, una función ya disponible en Android desde hace años.

Por otro lado, la batería del iPhone 17 Pro Max finalmente llegara a los 5000 mAh y tendrá una carga de 50W por cable y 25W por MagSafe. Si bien en Android hay teléfonos que cargan a 125W, esto no será posible hasta en muchos años más.

Características del iPhone 17 Pro. Foto: captura.

No se ha menciona mucho sobre las funciones con Apple Intelligence, pero se estima que finalmente el iPhone 17 Pro Max tenga herramientas mejoradas en búsqueda de datos, edición de fotos y otras características.

Y si hablamos de potencia, el iPhone 17 Pro Max llegará con el poderoso chip Apple Bionic A19 Pro, el cual además incluirá 12GB de RAM y 1 Terabyte de capacidad en su versión más potente.

Uno de los nuevos colores del iPhone 17 Pro Max. Foto: Weibo

¿Qué precio tendrá el iPhone 17 Pro Max? Se estima que la versióm de 12GB de RAM con 256GB estará costando 1299 dólares, lo que al tipo de cambio representan unos 4600 soles en Perú.