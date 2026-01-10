- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Independiente
- Chivas vs Pachuca
- Fixture Liga 1 2026
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga Peruana de Vóley
Este Samsung solo cuesta 80 dólares y tiene pantalla 6.7'', 256GB, doble cámara 50MP y 6 años de actualizaciones
El Galaxy A07 es el teléfono más BARATO que tiene Samsung para este 2026. Sin embargo, tiene gran potencia, cámaras HD y batería potente.
Si bien Samsung se alista para la llegada OFICIAL de su teléfono más TOP, el Galaxy S26 Ultra, lo cierto es que en su catálogo de equipos también figura uno de los celulares más potentes y BARATOS del mundo, este es el Galaxy A07 4G, un equipo de alto rendimiento y bajo precio.
Y es que el Galaxy A07 de Samsung tiene una performance elevada y un precio tan reducido, que no supera los 260 soles, es decir unos 79 dólares. ¿Vale la pena pagar este precio por este equipo? Aquí todos los detalles.
PUEDES VER: Xiaomi 17 Pro Max: qué precio tiene en 2026 el teléfono chino con Snapdragon 8 Gen 5, cámaras 8K y doble pantalla
Si bien el Galaxy A07 es un teléfono de entrada, tiene características elevadas. Por ejemplo, su pantalla es de tipo LCD de 6.7 pulgadas con 90Hz de tasa de refresco, además de una resolución de 720 x 1600 pixeles y una protección anticaídas.
Si hablamos de potencia, el Galaxy A07 llega con en chip o procesador Mediatek Helio G99, acompañado de 8GB de RAM y 256GB de memoria interna, además de 5000 mAh y carga de 25W por cable.
Este es el Galaxy A07 4G. Foto: captura.
Si bien este Samsung no tiene cámaras 8K, sus sensores son bastante eficientes: lente de 50MP, 2MP profundidad y selfie de 8MP. Solo podrás grabar videos en 1080 pixeles a 30fps y tomar fotografías en alta calidad tanto de día como de noche.
Sin duda, el Galaxy A07 es una alternativa bastante aceptable, para aquellas personas que gustan de un equipo de alta performance y barato.
- 1
No será GAMER, pero este Motorola es una BESTIA con Snapdragon 7, 12GB de RAM, carga ultra veloz y cámaras 4K
- 2
Xiaomi 17 Pro Max: qué precio tiene en 2026 el teléfono chino con Snapdragon 8 Gen 5, cámaras 8K y doble pantalla
- 3
Galaxy A57: características, cuando sale y qué precio tendrá el teléfono de gama media más potente de Samsung
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 44.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90