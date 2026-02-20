El Xiaomi 14T Pro saca fotos con rango profesional y cuesta menos en 2026: panel 1.5K, chip MediaTek, 12GB RAM y carga de 120W

Xiaomi es el rey absoluto de la gama alta de entrada. Este 2026 cuenta con el Xiaomi 15T y Xiaomi 15T Pro que la están rompiendo en especificciones y ventas, pero su antecesor, el Xiaomi 14T Pro mantiene grandes características, destacando el apartado de cámaras que nos dará grandes sorpresas por un precio muy reducido.

Xiaomi 14T Pro, pantalla premium y procesador top

Con 209 gramos a cuestas, el Xiaomi 14T Pro nos saluda con su pantalla premium AMOLED de 6,67 pulgadas con resolución 1.5K de 2712 x 1220 píxeles, así como una soberbia tasa de refresco de 144 hercios, compatible con contenido HDR10+, Dolby Vision, 4000 nits de brillo máximo, así como certificación IP68 para sumergirse en agua sin problemas ni averías.

El MediaTek Dimensity 9300+ es el procesador con que este celular, el cual va sin problemas con videojuegos de alta demanda, a la vez funcionar sin problemas de lagas ni reinicios con aplicaciones pesadas, a la vez de RAM de 12GB, junto con 256GB, 512GB, 1TB de memoria interna.

Xiaomi 14T Pro, sistema operativo fluida y bateria que carga en menos de 20 minutos

En cuanto al sistema operativo, el Xiaomi 14T Pro nos trae el HyperOS basado en Android 14, el cual viene mejorando con cada nueva versión, pero con actualizaciones de 4 años para el software, pero 5 años para dar soporte a los parches de seguridad.

La autonomía de este celular no te va a decpecionar, dado que su batería es de 5000mAh, enmarcada dentro del estándar actual, pero con una brutal carga rápida de 120W garantizando estar listo al 100 por ciento en unos 18 minutos. También es compatible de carga inalámbrica hasta 50W. Recuerda que el cargador no vienen incluida.

Xiaomi 14T Pro, fotos con excelente detalle y grabación de video competente

En cuanto a la fotografía, este terminal chino viene con triple cámara trasera, con la principal de 50 MP con apertura focal f/1.6 con estabilización óptica, gran angular de 12 MP con f/2.2 así como amplitud de visión de 120 grados, telefoto de 50 MP con zoom óptiico 2,6X con apertura f/2.0, mientras que la frontal es de 32 MP con f/2.0.

La grabación de video también nos dará buenos resultados, ya que puede grabar a un máximo de 8K a 30fps, pero lo cierto es que los clips más jugosos lo vamos a conseguir utlizando la resolución 4K a 60fps.

Xiaomi 14T Pro, precio en 2026

Si quieres llevarte a casa el formidables Xiaomi 14T Pro, este 2026 su valor económico en el mercado internacional de US$550 dólares, mientras que en Perú va desde los 1,800 soles, en tanto que en México a partir de los 10,900 pesos mexicanos.