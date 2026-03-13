El POCO X7 Pro demuestra que Xiaomi sigue haciendo celulares poderosos en rendimiento, pantalla, juegos y a precios de regalo

Xiaomi es una de las marcas más reputadas del mundo de la tecnología y en el mercado de los smartphones la situación no es distinta. La empresa china cuenta con un catálogo voluminoso para todos los gustos y bolsillos, contando con la familia POCO que destaca por su brutal rendimiento como desempeño con un uso intenso, como es el caso del formidable Xiaomi POCO X7 Pro que veremos en las siguientes líneas.

POCO X7 Pro, pantalla premium y procesador todoterreno

Contando con un peso de 195 gramos, el POCO X7 Pro viene integrado con una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas junto con una resolución asombrosa 1.5K de 2712 × 1220 píxeles, llegando hasta los 120 hercios de tasa de refresco, un brillo excepcional con sus 3200 nits, a la vez de ser compatible con contenido en Dolby Vision, audio potenciado con Dolby Atmos, a la vez de protección contra golpes, caídas, gracias al cristal Corning Gorilla Glass 7i.

En cuanto al rendimiento, otro de los puntos fuertes de este dispositivo es su procesador el cual es el MediaTek Dimensity 8400 Ultra, el cual te garantiza un uso diario intenso, evitando los lags, reinicios inesperados, así como gran desempeño con videojuegos pesados, pero también compensado lo anterior con RAM de 8GB, así como 12GB y memoria interna de 256GB y 512GB.

POCO X7 Pro, batería de alto rendimiento y software con muchas actualizaciones

Cuando pasamos a su autonomía, el POCO X7 Pro ostenta una brutal batería para más de un día gracias a sus 6000mAh, a la vez de estar acompañado por una carga rápida por cable en los 90W, es decir, que este terminal estará listo al 100% en unos 50 minutos.

En cuanto al software, nos presentamos ante el HyperOS 2 basado en Android 15 el cual viene mejorando con cada nueva versión, siendo fluido y estable, pero, eso sí, está detrás aún de iOS de iPhone y de OneUI de Samsung. Asimismo, el sistema operativo cuenta con 4 años para actualizaciones, el mismo tiempo para los parches de seguridad.

POCO X7 Pro, fotos mejoradas y video en 4K

Si bien, históricamente, los celulares de POCO no han brillado por sus cámaras fotográficas, el POCO X7 Pro ha dado ciertas mejoras en las últimas generaciones. Por ello, este dispositivo incluye un lente principal de 50 MP con apertura focal f/1.5 con estabilización óptica, gran angular de 8 MP con f/2,2, así como frontal de 20 MP con f/2.2 y, una buena noticia si te gusta el video, ya que puede grabar hasta los 4K a 60fps con la trasera, mientras que la frontal está limitado a los 108p a 30fps.

POCO X7 Pro, precio en 2026

Por ello, si todo lo que has leído te ha convencido y quieres adquirir el Xiaomi POCO X7 Pro este 2026, entonces en el mercado internacional tiene un costo que ronda entre los US$339 y los US$420. Por otro lado, en Perú su precio se encuentra en los S/1.325, mientras que en México a partir de los 5.700 pesos mexicanos.