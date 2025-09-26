- Hoy:
- Partidos de hoy
- Al Nassr vs. Al Ittihad
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Retiro AFP
Xiaomi 17 Pro Max: cuándo llega a Perú y cuál será su precio?
El nuevo buque insignia de la marca china está decidida a alzarse como el rey del tope de gama, teniendo como principal rival a vencer al iPhone 17 Pro Max.
El pasado jueves 25 de septiembre de 2025, el mundo de la tecnología vio el lanzamiento del poderoso Xiaomi 17 Pro Max, el buque insignia de la marca china que está determinado a ser el máximo contendor del iPhone 17 Pro Max, pero queda la pregunta de cuándo llegar a países como el Perú.
PUEDES VER: Xiaomi 15T y 15T Pro son OFICIALES: baterías grandes, cámaras que enamoran y precios muy atractivos
¿Cuándo llega a Perú el Xiaomi 17 Pro Max?
Es importante saber que el lanzamiento en China del Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro y Xiaomi 17 Pro Max el pasado 25 de septiembre, pero de acuerdo a lo que dio a conocer la compañía asiática, el estreno en el resto del mundo tendrá lugar este sábado 27 de septiembre de 2025.
Sin embargo, lo cierto es que hasta el momento no contamos con una fecha oficial para que el Xiaomi 17 Pro Max y sus hermanos menores sean presentados en el Perú. Sin embargo, teniendo en cuenta los antecedentes, no sería de extrañas que estos lleguen a la nación andina entre los 10 a 30 días.
¿Cuál será el precio del Xiaomi 17 Pro Max en Perú?
Lo cierto es que no hay aún precio oficial para el Xiaomi 17 Pro Max confirmado para países como Perú, pero sí conocemos los montos oficiales en la moneda china, por lo que irá desde los 5,999 yuanes hasta los 6,999 yuanes.
Es decir que, si hacemos la conversión a la moneda local, el Xiaomi 17 Pro Max estaría costando un promedio de 2,936 soles hasta los 3,426 soles. Hay que tener en cuenta que estos son solo precios aproximados, ya que lo más probable es que sus montos sean algo superiores, teniendo en cuenta impuestos y otros condicionantes.
Características del Xiaomi 17 Pro Max
- Pantalla delantera: OLED de 6.9 pulgadas, resolución de 2,608 x 1,200 píxeles, tasa de refresco de 120 hercios, brillo máximo de 3,500 nits, compatible con HDR10+, HDR Vivid y Dolby Vision.
- Pantalla trasera: AMOLED Super Sunlight de 2,9 pulgadas, resolución de 967 x 596, tasa de refresco de 120Hz, brillo máximo de 3,500 nits.
- Procesador: Qualcomm Snapdragon 8 Extreme Edition Gen 5.
- Memoria: RAM de 12GB/16, ROM de 512GB/1TB.
- Foto: cámara principal de 50MP, teleobjetivo 5X de 50MP, ultra gran angular de 50MP, frontal de 50MP.
- Video: 8K/30fps, 4K/30,60,120fps, con HDR10+, Dolby Vision HDR, formato LOG.
- Batería: potencia de 7,500mAh.
- Carga rápida: carga rápida de 100W, carga inalámbrica de 50W, carga rápida inversa inalámbrica de 22,5W.
- Sistema operativo: Xiaomi HyperOS 3 basado en Android 15.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50