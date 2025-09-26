Xiaomi 17 Pro Max: cuándo llega a Perú y cuál será su precio?

El pasado jueves 25 de septiembre de 2025, el mundo de la tecnología vio el lanzamiento del poderoso Xiaomi 17 Pro Max, el buque insignia de la marca china que está determinado a ser el máximo contendor del iPhone 17 Pro Max, pero queda la pregunta de cuándo llegar a países como el Perú.

¿Cuándo llega a Perú el Xiaomi 17 Pro Max?

Es importante saber que el lanzamiento en China del Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro y Xiaomi 17 Pro Max el pasado 25 de septiembre, pero de acuerdo a lo que dio a conocer la compañía asiática, el estreno en el resto del mundo tendrá lugar este sábado 27 de septiembre de 2025.

Sin embargo, lo cierto es que hasta el momento no contamos con una fecha oficial para que el Xiaomi 17 Pro Max y sus hermanos menores sean presentados en el Perú. Sin embargo, teniendo en cuenta los antecedentes, no sería de extrañas que estos lleguen a la nación andina entre los 10 a 30 días.

¿Cuál será el precio del Xiaomi 17 Pro Max en Perú?

Lo cierto es que no hay aún precio oficial para el Xiaomi 17 Pro Max confirmado para países como Perú, pero sí conocemos los montos oficiales en la moneda china, por lo que irá desde los 5,999 yuanes hasta los 6,999 yuanes.

Es decir que, si hacemos la conversión a la moneda local, el Xiaomi 17 Pro Max estaría costando un promedio de 2,936 soles hasta los 3,426 soles. Hay que tener en cuenta que estos son solo precios aproximados, ya que lo más probable es que sus montos sean algo superiores, teniendo en cuenta impuestos y otros condicionantes.

Características del Xiaomi 17 Pro Max