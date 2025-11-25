- Hoy:
Honor 400 Pro vs. Motorola Edge 60 Pro: ¿cuál de estos dos gama alta tiene mejor rendimiento y cuesta menos?
Estos dos teléfonos son algunos de los modelos más potentes de este 2025, pero solo uno vale la pena y cuesta menos. Conoce sus características.
La marca china HONOR se está ganando un lugar en el mercado de los smartphones, debido a que sus teléfonos no solo sobresalen por su gran calidad, sino también por su alto rendimiento, diseños premium y precio reducido. Para este 2025, la firma asiática presentó el potente Honor 400 Pro, un smartphone con cámara de 200MP, Snapdragon 8 Gen 3 y batería de 5300 con carga de 100W.
Por su parte, la marca con capitales chinos, Motorola, también ha presentado uno de sus mejores modelos, el Moto Edge 60 Pro, un smartphone con 6000 mAh de bateríua, cámaras con calidad 4K y un procesador eficiente, el Dimensity 8350 Extreme, además de pantalla pOLED de 6,67 pulgadas.
El iPhone 16e luce inservible al lado de este Motorola con chip GAMER, 512GB y carga de 125W: en 8 minutos lo tienes al 100%
¿Cuál de estos teléfonos de gama alta con sistema Android conviene más? ¿Un Honor 400 Pro o un Motorola Edge 60 Pro? En esta nota de Libero.pe vamos a revelarte todas las especificaciones de ambos modelos, para que de esta forma puedas elegir cuál te conviene más por el precio que vas a pagar.
Honor 400 Pro vs. Motorola Edge 60 Pro: versus de especificaciones
Pantalla, procesador, memoria, cámaras, batería, sistema operativo y precio. Estas características serán expuestas en un cuadro, para que de esta forma sepas si vale la pena el Honor 400 Pro y Motorola Edge 60 Pro. Revisa detenidamente y podrás definir tu comprar para este 2025.
|Características
|Honor 400 Pro
|Motorola Edge 60 Pro
|Dimensiones
|160.8 x 76 x 8.3mm
|160,69 x 73,06 x 8,24mm
|Peso
|202 gramos
|177.5 gramos
|Pantalla y dimensiones
|6,7 pulgadas
AMOLED
120 Hz
PWM Dimming de 3840 Hz
Brillo pico de hasta 5.000 nits
| 6,67 pulgadas
pOLED
HDR10+
120 Hz de tasa de refresco
Brillo pico de 4.500 nits
|Resolución y densidad
|1280 x 2800 pixeles
|Resolución FullHD+ (2.712 x 1.220 píxeles)
|Procesador
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
|MediaTek Dimensity 8350 Extreme
|Memoria RAM
|12 GB RAM
|8 GB / 12 GB LPDDR4X
|Sistema operativo
|MagicOS 9
Android 15
|Android 15 My Ux
|Almacenamiento interno
|512 GB
|256 GB / 512 GB uMCP
|Cámaras
|Principal: 200 MP f/1.9
Telefoto: 50 MP f/1.9 telefoto 3x
Gran Angular: 12 MP f/2.2
Selfie: 50 MP
|
50 MP, f/1.8, OIS, Sony Lytia 700C
50 MP ultra gran angular + macro, f/2.0
10 MP telefoto, 3x, f/2.0, OIS
Cámara selfie: 50 MP, f/2.0
|Batería
|5.300mAh
100W carga rápida por cable
50W inalámbricos
|6.000mAh
Carga rápida de 80W
|Precio
|Desde 2899 soles o 850 dólares
|S/ 2299 o 655 dólares
|Otros detalles
|WiFi 7
5G SA/NSA
Bluetooth 5.4
| WiFi 7
5G SA/NSA
Bluetooth 5.4
