Gassama se molestó y tuvo fuerte cruce con Deyverson en pleno partido entre Universitario vs LDU

Universitario de Deportes se sigue preparando para lo que será la Copa Libertadores y sobre todo su partido contra Alianza Lima por el Torneo Apertura. Es por ellos que el cuadro crema realizó un partido amistoso en el Estadio Monumental contra LDU Quito, encuentro que terminó 2-1 a favor de los locales. La ‘U’ tuvo la oportunidad de practicar estrategias para su debut, que será frente a Deportivo Tolima y el clásico peruano.

No obstante, lo que llamó la atención fue un fuerte encontronazo entre Sekou Gassama, quien puso su nombre en el marcador, y una de las figuras del cuadro ecuatoriano, Deyverson, esto tras una falta del jugador sobre Jorge Murrugarra que ocasionó la reacción de Gassama, lo que generó que ambos tuvieran que ser separados.

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Sekou Gassama protagonizó un fuerte cruce con Deyverson

Durante el trámite del juego, Jorge Murrugarra intentó quitarle el balón a Deyverson, lo que ocasionó que Gassama tuviera una fuerte reacción y se acercara al exdelantero del Fluminense para encararlo por el manotazo que le lanzó a su compañero en el rostro. Tras esto, varios futbolistas tuvieron que intervenir para que no pasara a mayores.

¿Gassama jugará contra Alianza Lima?

Tras su gol, Sekou Gassama se volvió tendencia y todo indica que estará disponible para el encuentro ante Alianza Lima. Sin embargo, aún no se sabe si será titular, pues Alex Valera, quien actualmente se encuentra con la selección peruana, es pieza fundamental en el esquema de Javier Rabanal.

¿Cuándo juega Universitario vs. Alianza Lima?

El partido entre Universitario y Alianza Lima se jugará el próximo sábado 4 de abril a las 8.00 p. m. en todo el Perú. La transmisión del encuentro estará disponible a nivel nacional a través de la señal de L1 MAX, así como por Movistar TV y DirecTV.