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Sporting Cristal remece el mercado y fichó a futbolista de la selección ecuatoriana
Sporting Cristal rompe el mercado de fichajes peruano y firmó con jugador de la selección de Ecuador de cara a la liga nacional.
Sporting Cristal disputa actualmente la Liga 1 con el objetivo principal de salir campeón nacional; sin embargo, no es la única delegación que compite, ya que la reserva del club está cerca de empezar el torneo y ya fichó a un futbolista que tuvo paso por la selección ecuatoriana: se trata de Yorkaeff Caicedo.
Sporting Cristal fichó a jugador de la selección de Ecuador
El periodista Cristhian Fanárraga señaló en sus redes sociales que Caicedo disputará la temporada 2026 con Cristal y que su objetivo será conquistar el título de la Liga 3.
“Yorkaeff Caicedo es otro de los refuerzos que se suma para el equipo de Liga 3 de Sporting Cristal”, escribió el comunicador en su cuenta de X.
Yorkaeff Caicedo es nuevo futbolista de Sporting Cristal y jugará la Liga 3
Cabe mencionar que el lateral izquierdo, de 19 años, se incorpora a la reserva de Sporting Cristal procedente del Cincinnati 2 de Estados Unidos.
Anteriormente, Yorkaeff Caicedo militó en Deportivo Cuenca, Cuniburo FC y en la categoría sub-20 de Liga Deportiva Universitaria de Quito.
Yorkaeff Caicedo jugó en la selección ecuatoriana
Gracias a su proyección como futbolista profesional, Yorkaeff Caicedo fue convocado primero a la selección de Ecuador sub-17 y después a la sub-18. El juvenil ya disputó la Copa Mundial sub-17, celebrada en Indonesia en 2023.
Sporting Cristal jugará la Liga 3
La reserva de Sporting Cristal se proclamó campeona del Torneo Juvenil sub-18 de 2025 y aseguró su ascenso a la Liga 3 para la temporada 2026. El conjunto rimense debutará en la tercera división el próximo 15 de mayo.
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