Sporting Cristal remece el mercado y fichó a futbolista de la selección ecuatoriana

Sporting Cristal disputa actualmente la Liga 1 con el objetivo principal de salir campeón nacional; sin embargo, no es la única delegación que compite, ya que la reserva del club está cerca de empezar el torneo y ya fichó a un futbolista que tuvo paso por la selección ecuatoriana: se trata de Yorkaeff Caicedo.

Sporting Cristal fichó a jugador de la selección de Ecuador

El periodista Cristhian Fanárraga señaló en sus redes sociales que Caicedo disputará la temporada 2026 con Cristal y que su objetivo será conquistar el título de la Liga 3.

“Yorkaeff Caicedo es otro de los refuerzos que se suma para el equipo de Liga 3 de Sporting Cristal”, escribió el comunicador en su cuenta de X.

Yorkaeff Caicedo es nuevo futbolista de Sporting Cristal y jugará la Liga 3

Cabe mencionar que el lateral izquierdo, de 19 años, se incorpora a la reserva de Sporting Cristal procedente del Cincinnati 2 de Estados Unidos.

Anteriormente, Yorkaeff Caicedo militó en Deportivo Cuenca, Cuniburo FC y en la categoría sub-20 de Liga Deportiva Universitaria de Quito.

Yorkaeff Caicedo jugó en la selección ecuatoriana

Gracias a su proyección como futbolista profesional, Yorkaeff Caicedo fue convocado primero a la selección de Ecuador sub-17 y después a la sub-18. El juvenil ya disputó la Copa Mundial sub-17, celebrada en Indonesia en 2023.

Sporting Cristal jugará la Liga 3

La reserva de Sporting Cristal se proclamó campeona del Torneo Juvenil sub-18 de 2025 y aseguró su ascenso a la Liga 3 para la temporada 2026. El conjunto rimense debutará en la tercera división el próximo 15 de mayo.