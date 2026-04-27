Prensa colombiana se refirió a Sporting Cristal previo a duelo ante Junior: "Fácil..."

No falta mucho para el partido entre Sporting Cristal vs Junior por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026 en el Estadio Alejandro Villanueva. El cuadro del 'Tiburón' ya concentra en Lima con miras a este vital encuentro, ya que se juega una 'final' para no quedar desplazado de los primeros lugares del grupo F. Ante ello, la prensa colombiana no calló al referirse a este gran encuentro internacional.

Prensa colombiana se refirió al Sporting Cristal vs Junior

Según se pudo ver en el artículo de Claro Sports de Colombia, se analiza el presente de cada equipo para este choque de Copa Libertadores. Junior viene de un empate de visita ante Cúcuta, mientras que Sporting Cristal cayó en Cutervo ante Comerciantes Unidos. Pese a todas las circunstancias, este medio de dicho país recalca que enfrentar a los celestes "no será un duelo fácil".

Como se sabe, el cuadro celeste está segundo en la tabla de posiciones con tres unidades, mientras que el elenco colombiano es último con un solo punto. Este choque directo determinará qué equipo comience a perder el rumbo con miras a la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

"Sporting Cristal vs Junior: El equipo de Alfredo Arias llega con necesidad de sumar puntos en condición de visitantes, ya que desconoce la victoria en esta edición. Cúcuta Deportivo y Junior igualaron 1-1 el pasado viernes 24 de abril, en el marco de la jornada 18 de la Liga BetPlay 2026-I. Con dicho encuentro el cuadro barranquillero quedó listo para la disputa de la fecha 3 de la Copa Libertadores, no será un duelo fácil, ya que tiene que visitar Perú para enfrentar a Sporting Cristal", se lee en el artículo.

Claro Sports de Colombia se refirió al Sporting Cristal vs Junior.

¿Cuándo y a qué hora juega Sporting Cristal vs Junior?

El partido entre Sporting Cristal vs Junior de Barranquilla por la tercera jornada de la Copa Libertadores 2026 se llevará a cabo este martes 28 de abril a partir de las 21.00 hora peruana y colombiana (2.00 horas GMT) en el Estadio Alejandro Villanueva.