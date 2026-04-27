Teo Gutiérrez, figura de Junior, dejó firme mensaje ante duro momento de Cristal: "Hay que..."

Sporting Cristal y Junior afrontarán un partido clave por el grupo F de la Copa Libertadores 2026. Ambos elencos tienen la necesidad de sumar tres puntos en busca de tener un pie en la zona de clasificación a octavos de final. Ahora, el cuadro colombiano arribó a la capital limeña para el choque ante los celestes, y uno de los que se dio tiempo de dar breves declaraciones fue la figura del 'Tiburón', Teófilo Gutiérrez.

Teófilo Gutiérrez, figura de Junior, habló de Sporting Cristal

En una breve charla con el medio “Entre Bolas“, el mediapunta colombiano fue visto en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con la delegación de Junior, sabiendo que están obligados a ganar en Lima y superar en la tabla de posiciones a Sporting Cristal. Se conoce del mal momento de los dirigidos por Zé Ricardo, por lo que Teo Gutiérrez no calló sobre este acontecimiento.

Fiel a su experiencia, el atacante se mostró tranquilo ante el medio nacional y dejó en claro que la Copa Libertadores es un certamen de mucha exigencia, y que cada partido hay que afrontarlo como tal, pese a las circunstancias que atraviese un equipo en el certamen. Justamente, esa respuesta fue en base al presente de Sporting Cristal, que se aferra a una victoria ante Junior para recobrar la confianza de los hinchas.

"Muy lindo partido (con Sporting Cristal). Contento por los hinchas. La Copa Libertadores es el mejor torneo. ¿Cristal no viene tan bien? Hay que jugar los partidos. Tranquilo", declaró Teófilo Gutiérrez.

(VIDEO: Entre Bolas)

Sporting Cristal vs Junior: fecha, día, hora y canal confirmado

El partido entre Sporting Cristal vs Junior por la fecha 3 del grupo F de la Copa Libertadores 2026 se juega este martes 28 de abril a partir de las 21.00 hora peruana y colombiana con la transmisión de ESPN y Disney Plus para toda Latinoamérica.