Canal confirmado para ver Sporting Cristal vs Junior por partido de Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal se prepara para enfrentar a Junior en uno de los partidos más atractivos de la jornada de la Copa Libertadores. Este duelo correspondiente a la fecha 3 del Grupo F será vital en las aspiraciones de ambos elencos y puede definir sus aspiraciones de pasar a la siguiente ronda. Por ello, aquí te contamos el canal confirmado para seguir la transmisión del encuentro.

Canal confirmado para ver Sporting Cristal vs Junior

El duelo entre Sporting Cristal vs Junior contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por la señal internacional de ESPN para todo el territorio nacional, así como Colombia y el resto de Sudamérica.

De igual manera, los hinchas tienen la opción de seguir este encuentro ONLINE por vía streaming, mediante la app de Disney Plus. Cabe señalar que necesitará una suscripción premium para utilizar este servicio.

¿Qué canal transmite partido de Sporting Cristal vs Junior por Copa Libertadores?

Estos son los canales a los que tienes que estar atento para ver el duelo entre Sporting Cristal vs Junior en los distintos países de Latinoamérica, así como para Estados Unidos:

Perú, Bolivia y Colombia: ESPN y Disney Plus.

Argentina: Fox Sports 3 y Disney Plus.

Brasil: ESPN 3, Zapping, Claro TV Plus, Disney Plus, Sky Plus y Vivo Play.

Chile, Uruguay y Paraguay: ESPN y Disney Plus.

Venezuela: ESPN, Disney Plus e inter.

México: Disney Plus.

Panamá: Disney Plus.

Puerto Rico: Fanatiz.

Estados Unidos: Fanatiz, beIN Sports, fuboTV y beIN Sports Connect.

¿Cómo llega Sporting Cristal al partido ante Junior?

Sporting Cristal tendrá la obligación de imponerse en condición de local ante Junior, considerando que ambos elencos se encuentran igualados en puntos y disputando el segundo lugar en la tabla de posiciones del Grupo F.

Sporting Cristal buscará vencer a Junior y encaminar su pase a octavos de final. Foto: AFP

Los ‘cerveceros’ han mostrado una gran mejora de rendimiento con la llegada de Zé Ricardo en la Copa Libertadores, ganándole a Cerro Porteño en la primera fecha y plantarle cara a Palmeiras en Brasil. Uno de los jugadores que llega en buena forma es Felipe Vizeu, autor de tres goles en los últimos 4 partidos; además, apelarán al talento de jugadores como Maxloren Castro, Yotún, entre otros.

Sporting Cristal vs Junior por Copa Libertadores: fecha, día y hora del partido

El duelo entre Sporting Cristal vs Junior por la tercera jornada de la Copa Libertadores está programado para disputarse este martes 28 de abril en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria. Este encuentro será vital para las aspiraciones de los rimenses en su lucha por pasar a la siguiente ronda.