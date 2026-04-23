¡Atención, Cristal! Conmebol sancionó a futbolista con dos partidos y tres mil dólares por Libertadores

Sporting Cristal es uno de los clubes que representa al Perú en la presente edición de la Copa Libertadores 2026. De momento, el cuadro celeste ha afrontado dos compromisos ante Cerro Porteño y Palmeiras, consiguiendo un triunfo y una derrota, respectivamente. En medio de esta competencia, la Conmebol sorprendió con una dura sanción a futbolista que estuvo presente en choque de los celestes. ¿Qué ocurrió?

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Conmebol sancionó a futbolista que jugó en partido de Sporting Cristal

A través de una resolución oficial, se conoció que la Conmebol confirmó una sanción de dos partidos para el futbolista Cecilio Domínguez de Cerro Porteño por su actuar en el duelo ante Sporting Cristal por la primera jornada de la Copa Libertadores 2026 en el Estadio Miguel Grau del Callao.

"Suspender al jugador Cecilio Andrés Domínguez Ruiz por dos partidos, incluyendo el partido de suspensión automática ya impuesto. Imponer al jugador una multa de 3000 dólares. Esa multa será debitado automáticamente del monto a recibir por su club en concepto de derechos de Televisación o Patrocinio", se lee en la resolución de la Conmebol.

Cecilio Domínguez de Cerro Porteño fue sancionado con dos partidos y tres mil dólares de multa.

Como se recuerda, el futbolista fue expulsado con roja directa en el choque ante los celestes por Libertadores. El atacante del Ciclón ejecutaba un saque lateral cuando tiró la pelota sobre el rostro de Maxloren Castro. En primera instancia, el juez lo amonestó por este hecho ante la mirada de los hinchas, pero luego el VAR le comunicó que observara por una posible roja.

El árbitro Darío Herrera de Argentina no dudó y cambió la tarjeta amarilla por roja al atacante de Cerro Porteño. Ahora, el futbolista tendrá que ser una de las bajas para el siguiente duelo ante Palmeiras por la jornada tres del grupo F de la Libertadores, entendiendo que no estuvo en el pasado compromiso ante Junior.

Sporting Cristal tiene que tomar la atención debida ante esta sanción, ya que Conmebol está siendo totalmente exigente con las expulsiones directas con tarjeta roja. Un hecho que puede perjudicar a los celestes de vivir una situación similar con uno de sus futbolistas titulares.

(VIDEO: ESPN)

Fecha 3 del grupo F de la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal vs Junior - Martes 28 de abril (21.00 hora peruana)

Cerro Porteño vs Palmeiras - Miércoles 29 de abril (19.30 hora peruana)

Tabla de posiciones grupo F de la Copa Libertadores 2026