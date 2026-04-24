Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos EN VIVO por Liga 1: a qué hora juega, dónde ver y pronóstico

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos se verán las caras este sábado 25 de abril por la jornada 12 del Torneo Apertura 2026. Los ‘celestes’ buscan volver al triunfo y escalar posiciones en la Liga 1. Este duelo se jugará desde las 3:30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo. La transmisión EN VIVO va por la señal de L1 MAX.

PUEDES VER: Los Chankas y los partidos que le faltan para ser campeón del Torneo Apertura de la Liga 1

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos?

A continuación, te dejamos los horarios confirmados para ver el inicio del partido de Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos, dependiendo del país en donde residas:

Perú, Ecuador y Colombia: 3:30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4:30 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile: 5:30 p. m.

México y Centroamérica: 2:30 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 4:30 p. m.

España: 10:30 p. m.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos EN VIVO?

El partido entre Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos tendrá transmisión EN VIVO ONLINE mediante la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio nacional. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

Previa del partido Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por Liga 1

Comerciantes Unidos será local en este enfrentamiento con la moral en alto tras su último triunfo por la mínima ante Alianza Atlético. Las ‘Águilas’ pusieron fin a una racha de tres empates seguidos y suman cinco encuentros sin conocer la derrota.

Comerciantes Unidos busca sumar para meterse entre los primeros lugares

Por su parte, Sporting Cristal tiene un presente irregular y recientemente recibió el golpe de ser goleado ante Atlético Grau, uno de los coleros de la tabla. El equipo de Zé Ricardo también tendrá que hacerle frente a la fatiga y dosificar a algunos jugadores pensando en la Copa Libertadores.

En medio de ello, se conoció que no podrán contar con cuatro jugadores esenciales en su lista de convocados, al informarse que Irven Ávila, Miguel Araujo, Yoshimar Yotún y Gabriel Santana no fueron considerados para este compromiso.

Sporting Cristal perdió opción al título y deberá rotar su plantel pensando en la Libertadores

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos: pronóstico y cuánto paga en apuestas

Comerciantes Unidos es considerado como el favorito para quedarse con la victoria ante Sporting Cristal, esto debido al mal momento de los rimenses. Revisa las cuotas en las casas de apuestas.

Casa de apuestas Sporting Cristal Empate Comerciantes Unidos Te Apuesto 3.20 3.36 2.09 Betsson 3.25 3.45 2.08 Betano 3.30 3.40 2.15 1xBet 3.26 3.44 2.10 Inkabet 3.25 3.45 2.08

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos: historial de enfrentamientos

01/11/2025 | Comerciantes Unidos 1-4 Sporting Cristal

29/06/2025 | Sporting Cristal 2-0 Comerciantes Unidos

03/11/2025 | Comerciantes Unidos 0-3 Sporting Cristal

25/05/2024 | Comerciantes Unidos 0-1 Sporting Cristal

05/09/2018 | Sporting Cristal 0-2 Comerciantes Unidos

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos: alineaciones probables

Posible alineación de Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Luis Abram, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Gustavo Cazonatti, Martín Távara, Yoshimar Yotún; Santiago González, Maxloren Castro e Irvén Ávila.

Posible alineación de Comerciantes Unidos: Matías Córdova; Fabio Rojas, Flavio Alcedo, Juan José Rodríguez, Piero Guzmán, Daniel Lino; Carlos Correa, Agustín Rodríguez; Thiago Salinas, Rodrigo Vilca y Maximiliano Pérez.

Entradas Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos: ¿Cuánto están y dónde comprar?

Revisa los precios para adquirir las entradas si deseas asistir al partido de Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos. Los boletos están disponibles por la web de Joinnus.

Occidente niño: S/20.00

Occidente: S/60.00

Oriente niño: S/20.00

Oriente: S/20.00

Butaca: S/100.00

¿Dónde juegan Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos?

El Estadio Juan Maldona Gamarra albergará el Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos

El duelo entre Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos está programado a disputarse en el Estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo. Este recinto cuenta con una capacidad para albergar a 13.000 espectadores y está ubicado a 2.649 m.s.n.m. Además, cuenta con una