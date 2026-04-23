Vale un millón, es figura en Sporting Cristal y ahora suena para fichar por Flamengo: "Interés"

Sporting Cristal no atraviesa su mejor temporada tras sostener resultados irregulares en la Liga 1, lo que los ha llevado a estar lejos de la pelea por el título del Torneo Apertura 2026. Sin embargo, sigue teniendo jugadores destacados en su plantel y uno de ellos ha despertado la atención de Flamengo de Brasil. Nos referimos a Maxloren Castro.

Vale un millón, es figura en Sporting Cristal y ahora suena para fichar por Flamengo

El joven extremo nacional ha logrado volver a su mejor nivel luego de escándalo de indisciplina que protagonizó y se ha consolidado como uno de los mejores jugadores dentro del plantel de Sporting Cristal, que destaca por sus actuaciones en la Copa Libertadores.

Por ello, no es de extrañar que haya clubes interesados en su fichaje. Precisamente, el portal internacional ‘Markaj News’ sorprendió a los hinchas al revelar que Maxloren Castro viene siendo seguido de cerca por ojeadores de Flamengo, con el objetivo de analizar su rendimiento y evaluar una oferta.

Portal internacional revela que Flamengo sigue de cerca a Maxloren Castro de Sporting Cristal

“El extremo de Sporting Cristal, Maxloren Castro, está siendo seguido por el equipo brasileño, Flamengo. Según fuentes cercanas al club, el joven de 18 años ha sido sugerido por miembros del departamento de ojeadores de Flamengo. Se espera ampliamente un período inicial con el equipo sub-20 de Flamengo, según informes”, señalaron.

Sin embargo, señalaron que la idea del cuadro brasileño es considerarlo para su equipo Sub-20 y así adquirir rodaje e ir escalando progresivamente. Del mismo modo, remarcaron que han existido numerosos equipos que ya han mostrado su deseo de hacerse con los servicios de Maxloren Castro.

“Castro ha sido vinculado para salir de Perú anteriormente, más notablemente con el equipo de LaLiga, Sevilla. Equipos de la MLS también han mostrado interés en el extremo. El peruano es considerado uno de los prospectos más brillantes del país”, sentenciaron.

Números de Maxloren Castro este 2026

En lo que va de la temporada, Maxloren Castro ha logrado disputar 15 partidos con la camiseta de Sporting Cristal, la gran mayoría como titular. En dichos encuentros, ha conseguido marcar 3 goles y brindar una asistencia. Este ha sido el mayor registro goleador del extremo en su corta carrera.

Valor de mercado de Maxloren Castro

El extremo de 18 años es considerado como uno de las grandes promesas del fútbol peruano y un indiscutible en el once de Sporting Cristal. Por ello, el portal especializado en el mercado de pases Transfermarkt, cotizó al futbolista en un millón de euros, la cifra más alta de su carrera y una de las más importantes en la actualidad de nuestro balompié.