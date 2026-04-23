Campeón con Sporting Cristal destacó a Jorge Araujo como DT de Universitario: "Su momento"

Universitario de Deportes ganó 4-1 a Deportivo Garcilaso por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 bajo el liderazgo de su nuevo técnico Jorge Araujo. Tras ello, una figura que salió campeón con Sporting Cristal destacó la labor del flamante entrenador crema: Estamos hablando de Rainer Torres.

Campeón con Sporting Cristal destacó a Jorge Araujo como técnico de Universitario

Araujo consiguió una importante victoria con Universitario ante Garcilaso desde el Estadio Monumental de Ate y recuperó la confianza de sus jugadores del plantel.

Ante ello, Torres, quien fue campeón con Cristal y al mismo tiempo con el club crema, salió al frente para destacar el buen momento de Jorge ‘Coco’ Araujo en la dirección técnica de la escuadra merengue.

Rainer Torres destacó a Jorge Araujo como nuevo técnico de Universitario

Según escribió Rainer Torres en su cuenta de X (antes Twitter), le da alegría que Universitario de Deportes haya conseguido un partido victorioso y sobre todo por Jorge Araujo, de quien espera que este sea su momento para quedarse como técnico principal del equipo.

“Que alegría me da el resultado. El rival seguramente no fue el mejor, pero un resultado así se necesitaba. Que alegría me da por el 'Coco' Araujo y tal vez este sea su momento”, escribió el exfutbolista.

Jorge Araujo es el nuevo DT de Universitario de Deportes

Álvaro Barco, director deportivo de Universitario, comentó en una entrevista que para él no existen técnicos interinos, sino entrenadores. Por eso encomendó al club crema en las manos y tácticas de Jorge Araujo, quien tras la salida de Javier Rabanal, es el actual líder de la plantilla.

Rainer Torres fue campeón con Sporting Cristal

Rainer Torres llegó a Sporting Cristal de 2005 a 2008 y durante su paso en la escuadra cervecera consiguió salir campeón en la temporada 2005. El popular ‘Motorcito’ jugó un total de 71 partidos con la camiseta celeste y anotó solo dos goles.