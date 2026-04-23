Edison Flores sin filtro ante posible continuidad de Jorge Araujo como DT en la 'U': "Me parece..."

Universitario de Deportes recibió un impulso anímico luego de vencer por 4-1 a Deportivo Garcilaso en el marco de la fecha 10 del Torneo Apertura 2026. Los cremas sacaron un gran rendimiento al mando de Jorge Araujo como interino y ya empieza a surgir la posibilidad de que continúe al mando hasta final de temporada. Ante ello, Edison Flores no dudó en pronunciarse y sorprendió con sus declaraciones.

Edison Flores habló por posible continuidad de Jorge Araujo como DT de Universitario

Luego del final del encuentro, el ‘Orejas’ conversó con los medios y fue consultado por su opinión ante la posibilidad de que la directiva de Universitario decida en apostar por un técnico nacional. En esa línea, también se pronunció por la designación del ‘Coco’ Araujo como entrenador interino ante la destitución de Javier Rabanal.

Ante ello, Edison Flores no dudó en señalar que serán los dirigentes de la ‘U’ quienes tomen la mejor decisión para el equipo. Sin embargo, dejó en claro su admiración por Jorge Araujo, a quien señaló como “un gran entrenador”, además de recordar que se conocen desde hace varios años.

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"No sé si se debe apostar por un técnico nacional, eso ya lo ven los dirigentes. Seguramente están en búsqueda de algo que repotencie al equipo para conseguir cosas importantes. 'Coco' (Jorge Araujo) me parece un buen entrenador, lo conozco hace años, él ha estado en Liga 3 y la reserva. Lo conozco y me parece un gran técnico”, expresó el atacante.

Del mismo modo, el también atacante de la selección peruana reveló que el técnico nacional realizó algunas variantes en su planteamiento y en la exigencia a los jugadores. “El partido se nos dio, 'Coco' cambió una parte de lo que veníamos trabajando, quería que presionemos arriba y nos la juguemos. Tenemos que mejorar, el resultado a veces es engañoso", indicó.

Jorge Araujo se mantendrá un partido más en Universitario

Pese a la gran victoria y el rendimiento de los cremas bajo el mando de Jorge Araujo, el técnico no es el favorito para quedarse en el banquillo. Ya que recientemente se indicó que la directiva evalúa opciones en el exterior. Sin embargo, tal como lo señaló Gustavo Peralta, la idea es que el ‘Coco’ se mantenga como DT por lo menos hasta el partido ante Nacional de Uruguay.