Jairo Concha dio sorpresivo mensaje por salida de Javier Rabanal de Universitario: "Muy dolido"

Universitario de Deportes volvió al triunfo luego de la destitución de Javier Rabanal y, bajo el mando de Jorge Araujo como interino, consiguió golear por 4-1 a Deportivo Garcilaso en la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Sin embargo, el volante Jairo Concha decidió romper el silencio y reveló su tristeza por la salida del técnico español.

Jairo Concha dio sorpresivo mensaje por salida de Javier Rabanal de Universitario

Durante la zona mixta, luego del partido en el Monumental, Jairo Concha fue consultado por su opinión sobre la salida de Javier Rabanal tras los malos resultados en Liga 1 y la Copa Libertadores. Por ello, el volante nacional no dudó en remarcar que el plantel terminó fallando y reveló su malestar por esta decisión.

"Tenemos que mirarnos a nosotros mismos y darnos cuenta que hemos fallado. Muy dolido, el profe Javier (Rabanal) es una gran persona, lamento que no nos haya salido las cosas, creo que en algún momento no hemos estado a la altura. Lamentablemente no nos despedimos del profe, son cosas que se dan. En anteriores ocasiones también me ha tocado que despidieron a los profes y tampoco se despidieron. Le deseo lo mejor en su carrera, es un gran entrenador”, expresó.

Video: Jax Latin Media

Del mismo modo, Concha indicó que sostuvo una gran relación con Rabanal en su corta etapa en Universitario y siempre intentó seguir cada una de sus indicaciones y consejos con el fin de poder mejorar. No obstante, también señaló que el equipo no tiene tiempo para esperar resultados.

"No sé si había falta de conexión, habría que preguntarle a cada uno de mis compañeros. Yo siempre me llevé bien con el profe, trataba de hacerle caso, seguir sus indicaciones y hacer lo mejor para el equipo. A veces las cosas no salen, esto es fútbol. Lamentablemente no se dieron las cosas y la ‘U’ no está para esperar resultados que necesitamos inmediatamente”, acotó.

Jairo Concha opinó por posible continuidad de Jorge Araujo en Universitario

Por otro lado, Jairo Concha también se refirió ante la posibilidad de que Jorge Araujo se mantenga como la cabeza del equipo hasta el final de temporada."Creo que 'Coco' (Jorge Araujo) está preparado para asumir la dirección técnica, pero eso va a depender del área deportiva. Nosotros vamos a seguir trabajando y entrenando para recuperar los puntos que perdimos", sentenció el jugador.