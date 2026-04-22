Uno de los puntos que más se le ha criticado a la actual administración de Universitario de Deportes es el fichaje de Sekou Gassama, pues el delantero senegalés-español no solo no venía de jugar hace más de seis meses, sino que se unió tarde a la pretemporada del tricampeón del fútbol peruano y, cuando tuvo la oportunidad de debutar con la camiseta merengue, terminó decepcionando. Ante todo lo expuesto, no solo los hinchas se pronunciaron en contra, sino también Jean Ferrari, actual director deportivo de la FPF y exadministrador del conjunto merengue.

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre Sekou Gassama?

En entrevista con el podcast ‘Fútbol Satélite’, Jean Ferrari se mostró bastante contrariado por el fichaje de Sekou Gassama, pues él consideró que un futbolista como él no debió haber llegado en un principio a Universitario de Deportes. Además, enfatizó que el que tiene que dar las respuestas sobre esto es Álvaro Barco, actual director deportivo del cuadro crema.

“Ha sido todo muy raro. La respuesta te la tendría que dar Álvaro Barco, porque yo hasta hoy no entendí el haber traído un jugador, primero, de esas características. Dos, de no jugar. Tres, sin que conozca realmente lo que es jugar en un fútbol como este”, empezó declarando Jean Ferrari.

Luego, el exadministrador de Universitario señaló que no quiere seguir ahondando más en el tema y que deben tomar decisiones contundentes para darle vuelta a este asunto: “A mí particularmente no me gusta ahondar ya en los temas cuando la cosa ya no funciona. Simplemente, lo que se tiene que hacer es corte, vuelta a la página y hacer las correcciones correspondientes, porque si se va a comenzar a profundizar el tema, olvídate. O sea, se va a seguir dando vueltas a lo mismo y creo que todos, sin excepción, coincidimos, ¿no? Todos”.