Álvaro Barco dejó contundente comentario sobre Jorge Araujo en Universitario: "No es interinamente"

Tras la salida de Javier Rabanal en Universitario de Deportes, la directiva se puso a buscar quién será su reemplazante. De momento, el entrenador es Jorge Araujo y así lo anunció el club de forma oficial en redes sociales. En ese sentido, Álvaro Barco, director deportivo de los merengues, sorprendió al precisar que el popular ‘Coco’ no es el director técnico interino y que su permanencia depende de los resultados que obtenga esta y la próxima semana.

Estas declaraciones han generado muchas dudas entre los hinchas cremas, quienes se encontraban a la espera de novedades sobre el flamante estratega del equipo para seguir compitiendo en la Liga 1 y Copa Libertadores, donde no marchan nada bien debido a que en el ámbito nacional están a ocho puntos de Alianza Lima y en el torneo Conmebol se ubican últimos del Grupo B tras la derrota ante Coquimbo Unido.

Álvaro Barco habló sobre Jorge Araujo

"Es una situación complicada, pero la 'U' siempre se ha caracterizado en poder revertir cuando las cosas están complicadas. El técnico es 'Coco' Araujo. Hay que revertir la tabla de posiciones, hay que seguir consiguiendo puntos en la Copa y creo que lo vamos a lograr con 'Coco', esa es un poco la consigna”, indicó el director deportivo de Universitario de Deportes en diálogo con la prensa nacional, y en un video publicado por Jax Latin Media.

"No es 'interinamente', tú sabes que en el fútbol no existe, el fútbol son resultados y ahí apuntamos. La 'U' tiene que ganar mañana, tiene que ganar el domingo, tiene que ganar el próximo miércoles y en eso estamos de alguna manera comprometidos con 'Coco'. Es una gran oportunidad, así que esperemos revertir esto en la brevedad posible. Creemos que él es la persona adecuada. Como te repito, el fútbol es de resultados y ahí apuntamos. Eso de 'interinamente' es un cliché, es una situación que creemos que en la 'U' no existe. El entrenador que comande o que lidere el partido mañana puede quedarse toda la vida”, agregó Álvaro Barco.

Trayectoria de Jorge Araujo

Como entrenador, Jorge Araujo estuvo en la Academia Cantolao en el 2019 y en el 2022 llegó a Universitario de Deportes, aunque ha estado a cargo de las divisiones menores y únicamente estuvo durante algunos tramos como director técnico del primer equipo. Esta será su tercera experiencia desde que arribó a la 'U'.